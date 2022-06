Rarement autant de victimes se sont succédé à la barre. Ce jeudi, l’avant-dernier jour du procès de celui que la police a surnommé « le violeur de la Sambre » était consacré aux réquisitoires des deux avocats généraux et à la plaidoirie des deux avocates de la défense. Le juré d’assises doit se prononcer, vendredi, sur la peine à appliquer à Dino Scala, accusé de 56 viols et agressions sexuelles et tentatives, entre 1988 et 2018.

Chemise grise quadrillée, regard fixe toujours aussi noir, Dino Scala a écouté sans sourciller. A 61 ans, les yeux fatigués, sans doute par trois semaines d’audience à la cour d’Assises du Nord, à Douai, l’homme ne laisse toujours échapper aucun signe d’émotion. Sans surprise, les deux avocats généraux, Annelise Cau et Antoine Berthelot, ont tour à tour réclamé la peine maximum, à savoir 20 ans de réclusion criminelle, pour « la totalité des 56 faits ».

Loi inadaptée concernant les viols

« La loi n’est pas adaptée face à des cas d’une telle déviance sadique, car rien ne concerne la préméditation et les actes en série en matière de viol, a souligné Annelise Cau. Pour un seul de ces actes, Dino Scala encourait déjà 15 ans de prison. » Alors, le débat a porté sur un autre enjeu : combien, parmi les 56 plaignantes, vont finalement être reconnues victimes à l’issue de ce procès, l’accusé n’avouant que 40 faits ?

« Il cherche à sauver ce qui lui reste de façade sociale en niant un tiers des agressions », déplore l’avocate générale. Ce « violeur en série insaisissable », ce « faucheur d’âme », « n’a cessé de se contredire et de mentir », assure-t-elle. De son côté, Antoine Berthelot insiste sur « la géographie et le tempo » des faits qui traduisent une préparation méticuleuse et plaident en faveur d’une culpabilité sur chaque dossier.

« Il aime espionner, repérer. Son terrain de chasse, il le connaît comme sa poche, estime-t-il. Une vingtaine de communes, le long de la rivière Sambre. Un territoire de 90 km2 », a calculé l’avocat général qui affirme que « quiconque habitait dans ce secteur a pu être épié par M. Scala, pendant trente ans ».

Mystère psychopathologique

« Il y a tellement de charges contre lui et sa condamnation est tellement certaine. Alors pourquoi ne veut-on pas se rendre à l’évidence qu’il est sincère ? », rétorque Jeanne Peisel, une des avocates de Dino Scala. de son côté, l’autre avocate, Me Margaux Mathieu, a instillé le doute en évoquant des « suspects fantômes ».

« Elles existent, ces dizaines de personnes connues de la police qui ont des modes opératoires identiques à Dino Scala et qui ont sévi à la même époque et sur le même secteur », rappelle Me Mathieu qui, comme sa consœur, demande que l’accusé soit « condamné pour les faits qu’il a commis et innocenté pour ceux qu’il n’a pas commis ».

Saura-t-on, un jour, de combien d’actes criminels est coupable Dino Scala ? « Comment un homme apparemment si normal, un père dévoué, un collègue serviable et presque adulé, a-t-il pu commettre tant d’atrocités ? », questionne l’avocate générale. « Il n’a pas tout dit et reste un mystère psychopathologique », lance son collègue Antoine Berthelot.

Quatorze agressions sexuelles réexaminées

Car l’expert psychiatre, lui-même, a du mal à cerner la personnalité. « Seule sa forme atypique de trouble de sadisme sexuel aurait pu rendre compte des faits reprochés, mais elle n’est pas de nature à abolir ou altérer son discernement, écrit-il dans son rapport. La colère contre les femmes demeure sans doute une clé de compréhension. »

« Surtout sa mère qu’il décrit comme une méchante à l’expert-psychiatre, avance Me Margaux Mathieu. Pendant le procès, il ne s’est pourtant jamais réfugié derrière ce qu’il a vécu durant son enfance. » Lorsque l’avocate parle de cette mère, les yeux de Dino Scala se baissent, pour la première fois.

Le verdict est attendu vendredi. Mais quel qu’il soit, le ministère public a d’ores et déjà prévu de réexaminer quatorze agressions sexuelles ou viols qui « ont été laissés de côté » lors de l’instruction. Ce qui pourrait augurer d’un autre procès. « L’accusé reconnaît vingt agressions sexuelles avant ce qu’il appelle son premier viol en 1994, annonce l’avocate générale. Il en manque encore. »