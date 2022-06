Innover pour résister. Depuis leur création, voilà plus de 50 ans, les laboratoires Sarbec tentent d’appliquer cette devise dans le monde ultra-concurrentiel des cosmétiques et de la parfumerie. Installée depuis 1969 à Neuville-en-Ferrain, dans le Nord, l’usine a inauguré, la semaine dernière, une nouvelle unité de production, axée notamment sur la fabrique de flacons « biosourcés » et le conditionnement. Un domaine de prédilection pour ce fleuron méconnu de l’industrie française qui cultive la discrétion.

A quelques centaines de mètres de la frontière belge, la « success story » de Sarbec s’écrit au quotidien dans cette vieille zone industrielle près de Tourcoing. Le producteur nordiste de cosmétiques, plus connu sous le nom de son produit phare Corine de Farme, emploie 700 salariés, sort 150 nouvelles formules de cosmétiques sur le marché chaque année et s’est implanté dans 60 pays. Le chiffre d’affaires ? « On ne communique pas sur le sujet », souligne le PDG, Eric Jacquemet.

De l’huile de friture pour conserver des produits de beauté

On aimerait pouvoir vous raconter une belle histoire sur le choix de ce nom d’enseigne « Corine de Farme ». Mais la réalité est plus prosaïque. « Farme parce qu’à l’origine, les produits de décoction végétale étaient vendus en pharmacie et Corine car c’était le prénom féminin le plus courant dans les années 1960 », se contente d’indiquer le service communication.

Les présentations faites, c’est dans les coulisses de la fabrication qu’il faut chercher les raisons du succès. « Nous avons développé avant les autres des produits naturels et nous avons misé d’emblée sur la maîtrise du conditionnement », explique Eric Jacquemet. De fait, la fabrique de flacons permet au site de proposer une sous-traitance à de nombreuses marques : 42 % du chiffre d’affaires secret.

Et dans ce domaine, l’entreprise joue les précurseurs avec la confection de contenants entièrement à base d’huile végétale recyclée. De l’huile de friture pour conserver des produits de beauté, l’idée peut faire sourire mais elle a le mérite d’être écologiquement innovante.

Développer le marché des écorecharges

« Nous allons rendre les flacons plus fins, souligne le patron de Sarbec. Le biosourcé coûte 50 % plus cher car il n’y a pas encore de filière, mais nous compensons les prix en réduisant le poids du flacon de 25 %. » Ce nouveau flacon allégé naturel sera utilisé à partir de septembre.

Et pour réduire encore l’utilisation de matières premières, l’entreprise mise sur l’émergence du marché de l’écorecharge qui permettrait de diminuer le poids de l’emballage de 70 %. « Nous avions déjà tenté l’expérience, il y a une vingtaine d’années, mais le marché français, contrairement à son homologue allemand, n’était pas encore disposé au changement », note Eric Jacquemet. En tout cas, les lignes de fabrication sont prêtes à multiplier la production d’écorecharges.

Reste à relever, à l’avenir, le défi du recyclage des flacons, histoire de limiter durablement l’utilisation de matières premières. « Le problème, c’est que nos produits naturels nous obligent à entrer dans le circuit « food contact [contact alimentaire] ». Or, il n’existe aucune filière de recyclage pour ces contenants, hormis une toute petite aux Etats-Unis », regrette le PDG de Sarbec qui dit rêver d’un objectif : la « neutralité carbone » à l’horizon 2050.