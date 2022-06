Bouge ton boule. Si lundi c’est raviolis, mardi, c’est Fête de la musique. Et pas n’importe laquelle puisque l’événement aura 40 ans tout pile. Du coup, vous connaissez le principe : de la musique, partout, du matin jusqu’au soir et gratos. Alors évidemment, il y a de tout et parfois du n’importe quoi. Du coup, 20 Minutes a fait une petite sélection d’événements qui vont envoyer du lourd dans la Métropole européenne de Lille (MEL). Après, on a le droit de se tromper et vous avez le droit d’y aller à l’arrache.

Soirée de ouf à l’Hospice (Comtesse)

Si la musique amplifiée a été bannie des rues de Lille, elle est la bienvenue dans les lieux clos. Et comme la Fête de la musique est l’occasion rêvée pour les amateurs de se faire les dents sur un public, pourquoi ne pas aller faire un tour à la scène ouverte organisée dans la cour de l’Hospice Comtesse ? Les groupes John Jon et Stag Stone ont déjà préempté les horaires de passage à 18h30 et 20 heures. Il y en aura d’autres.

DJ sets à droite et à gauche

DJ Jean-Michel ne pourra pas (en théorie) balancer ses remix hasardeux depuis la fenêtre de son salon. En revanche, plusieurs lieux accueilleront de l’électro plus professionnelle dirons-nous. A commencer par le Bistrot St So, à la gare Saint Sauveur, où Hoodini (hip-hop urban vibes) et Grrr (jungle, UK bass) feront trembler les murs entre 20h et 2h du mat.

De 20h à minuit, sur le rooftop du Flow, à Lille-Sud, les coups de cœur du dernier Open Mic (Lewoolf, K.O.B, Wang DVS, Fefe, Shaakazulu) se produiront en showcases sous l’œil expérimenté de DJ Coton Blanc.

Du manouche et du tzigane

C’est à Marcq-en-Barœul qu’il faudra aller pour voir des gars jouer de la guitare avec le manche en l’air. Les zicos du Tire laine, que l’on a vu récemment lors de la parade Utopia, seront ravis de faire chalouper les bourgeoises, et tout le monde d’ailleurs, sur des créations d’influences Tziganes et Klezmer à la ferme aux oies entre 18h et 20 heures.

Dans la foulée, tant que vous serez à Marcq, allez faire un tour place Clovis-Tiers, vous mettre un petit coup de jazz manouche dans le cornet avec le groupe Up Swing.

Si on se la jouait plus classique ?

Parce que leurs parents sont trop indulgents, les élèves des écoles de musiques ont besoin d’un vrai public comme vous. Et pour plusieurs d’entre elles, c’est au Grand sud que ça se passe. Dès 14h, les hostilités seront lancées avec un concert « du baroque au rock » de l’école Painlevé. Suivront, jusqu’à 20h30, l’orchestre d’Harmonie de l’École de musique de Lille-Sud, la fanfare de l’école Painlevé, et l’ensemble de musiques actuelles du Faubourg des musiques.

A l’auditorium du conservatoire de Lille, on sera plus dans le registre « Vois sur ton chemin ». A partir de 18h se succéderont les chanteurs des chorales et autres ensembles vocaux de plusieurs collèges ou lycées du coin. Attention, ces concerts sont gratuits mais sur réservation.

Du gros son qui tache

Lâchez les cols Claudine et enfilez vos bananes de cheveux. Au Black Lab, à Wasquehal, ce lieu un peu ouf don 20 Minutes avait déjà parlé, on va jouer du rock sous toutes ses formes : classic, pop, blues, indie post. Six groupes « en résidence » vont user les planches de la scène toute neuve entre 19h et minuit.

Et si vous voulez vraiment vous faire mal, reste le Carré des Halles, à Lille. Ambiance tout métal pour cette soirée de double anniversaire puisque le grand patron y fêtera le sien en plus de celui de la Fête de la musique. Quatre groupes entre 19h et 23h : Sunstare, Death Structure, Unfateet Trapped in Freedom. Âmes sensibles, ne pas s’abstenir.