Les élections législatives, qui ont lieu le 12 et le 19 juin, vont-elles redonner la majorité au président Emmanuel Macron ? Dans le Nord et le Pas-de-Calais, où la Nouvelle union de la gauche (Nupes) et le Rassemblement national veulent créer la surprise, rien n’est moins sûr. 20 Minutes fait le tour des circonscriptions où les regards vont se tourner dès dimanche soir.

Fiefs socialistes

Dans le Nord, la Nupes mise beaucoup sur les deux circonscriptions où la jeune garde de Jean-Luc Mélenchon, Adrien Quatennens et Ugo Bernalicis, se présente. Dans la 1re circonscription (Lille), Adrien Quatennens, présenté comme le successeur de Jean-Luc Mélenchon à la tête de la France Insoumise (LFI), joue gros, dans un fief socialiste où les maires de Lille, jusqu’à Martine Aubry, ont laissé leur empreinte.

Le chef de la LFI y a obtenu 48 % des voix lors de la présidentielle. Indice : la candidate de la majorité présidentielle, Vanessa Duhamel, s’est passé de la photo d’Emmanuel Macron sur son affiche de campagne.

Dans la 2e (Lille et Villeneuve d’Ascq), c’est une autre figure du mélenchonisme montant, Ugo Bernalicis, qui se présente en candidat sortant. Face à lui, le candidat de la majorité présidentielle est une figure locale puisqu’il s’agit de l’indéboulonnable maire de Mons-en-Barœul, Rudy Elegeest, qui a déjà testé plusieurs cases de l’échiquier politique. Dans ce bastion traditionnellement à gauche, le député sortant devrait tirer son épingle du jeu.

Popularité intacte pour Gérald Darmanin ?

Dans la 8e (Roubaix et Wattrelos), c’est une star des réseaux sociaux, David Guiraud (plus de 100.000 abonnés sur Twitter) qui va porter les couleurs de l’union de la gauche. Ce parachuté espère faire chuter la députée (LREM) sortante Catherine Osson. La 10e (Tourcoing), promise à la droite depuis la nuit des temps, devrait voir triompher, sans surprise, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin. A moins que la polémique du Stade de France ne vienne ébrécher la cote de popularité locale du maire de Tourcoing par intérim.

La 19e (Denain) risque de rester dans l’escarcelle du RN avec un Sébastien Chenu devenu chouchou des médias. Enfin, dans la 20e (Saint-Amand-les-Eaux), le résultat du candidat communiste à l’élection présidentielle et député sortant, Fabien Roussel, sera particulièrement surveillé.

Marine Le Pen dans un fauteuil ?

Dans le Pas-de-Calais, où Marine Le Pen a réalisé quelques-uns de ses meilleurs scores à la présidentielle, notamment dans l’ex-bassin minier, le RN se place en position de force. La présidente du RN devrait renouveler, sans trop de difficulté, son mandat dans la 11e circonscription (Hénin-Beaumont). Reste à savoir si ces territoires, longtemps restés aux mains de la gauche, ne vont pas y revenir avec la nouvelle alliance de gauche.

Enfin, dans la 6e (Desvres et Ardres, près de Calais), la nouvelle ministre de la Santé, Brigitte Bourguignon va servir de cible à ses adversaires et de test pour juger de la popularité du gouvernement, dans un fief traditionnellement centriste.

Tous les candidats

Dans le Nord

1re circonscription (Lille) : Adrien Quatennens (NUPES), Vanessa Duhamel (Ensemble), Carole Leclercq (RN), Pierre Madelain (Lutte ouvrière), Thomas Fabre (LR/UDI), Frédéric Chaouat (La Sagesse politique), Constance Godest (Parti animaliste), Jonathan Lefranc (Sans étiquette), Mai Rimlinger (Reconquête), Audric Alexandre (Parti des Citoyens Européens), Ugo Demarchelier (SE).

2e (Lille, Villeneuve-d’Ascq) : Ugo Bernalicis (NUPES), Rudy Elegeest (Ensemble), Philippe Guérard (RN), Monique Delevallet (Reconquête), Caroline Boisard-Vannier (LR), Virginie Chauchoy (Parti animaliste), Pascale Rougée (Lutte ouvrière), Nordine Aassi (Union des démocrates musulmans français), Nicolas-François Karasiewicz (Une vision Nouvelle du Territoire), Marie Savage (Parti ouvrier indépendant démocratique).

8e (Roubaix, Wattrelos) : Catherine Osson (Ensemble), David Guiraud (NUPES), Rachida Sahraoui (RNl), Lisa Verlande (Reconquête), Amine El Bahi (Union de la droite et du centre), Françoise Delbarre (Lutte ouvrière), Christian Vermeersch (Parti animaliste), Maël Camerlynck (Debout la France), Christian Vermeersch (SE), Samuel Tandonet (Parti Pirate Français), Aymeric Paco (SE).

10e (Tourcoing) : Gérald Darmanin, (Ensemble), Leslie Mortreux (NUPES), Mélanie D’Hont (RN), Louis Bleuzé (Reconquête), Romain Van Gansen (Parti animaliste)

Christophe Charlon (Lutte ouvrière), Jérôme Garcia (LR), Valérie Dumortier (SE), Marcelin Brazon (SE), Oued Leuchi (SE).

19e (Denain, Valenciennes Sud) : Sébastien Chenu (RN), Emmanuel Cherrier (Ensemble), Patrick Soloch (NUPES), Christine Troia (Reconquête), Cédric Noulin (LR),

Vincent Duquenne (Parti animaliste), Cécile Bourlet (Lutte ouvrière), Bruno Raczkiewicz (UDI), Djemi Drici (SE).

20e (Saint-Amand-les-Eaux) : Fabien Roussel (NUPES), Delphine Alexandre (Ensemble), Guillaume Florquin (RN), Béatrice Lassere (Reconquête), Isabelle Lecoeuvre (LR), Bruno Duquesne (Parti Radical de Gauche), Rudy Patel (Parti animaliste), Dimitri Mozdzierz (Lutte ouvrière), Eric Renaud (Divers Gauche), Monique Huon (Mouvement de la Ruralité).

Dans le Pas-de-Calais

6e (Ardres, Desvres) : Brigitte Bourguignon (Ensemble), Faustine Maliar (LR), Pascal Lebecq (NUPES), Christine Deloison (RN), Vanessa Bourel (Parti animaliste), Laure Bourel (Lutte ouvrière), Jérôme Judek (SE), Simon Erckelboudt (SE), Terry Loire-Régnier (SE), Claudine Blauwart (SE), Pascale Duwieubourg (SE).

11e circonscription (Hénin-Beaumont) : Marine Le Pen (RN), Alexandrine Pintus (Ensemble), Marine Tondelier (NUPES), Lahcen Raïss (Union des démocrates musulmans français), Dominique Gai (Lutte ouvrière), Léa Caron (Parti Animaliste), Gautier Weinmann (République Souveraine), Anne-Sophie Taszarek (UDI), Maxime Legrand (SE).