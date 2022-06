L’information avait fuité, mardi, par le truchement de nos confrères de France Bleu, que le Stade Pierre-Mauroy serait rebaptisé sous peu « Decathlon Arena ». Si la Métropole européenne de Lille (MEL) et l’équipementier sportif confirment la tenue de négociations bien avancées, les internautes n’ont pas attendu de confirmation officielle pour réagir.

Comme dans tout débat, il y a les pour, les contre et ceux qui s’en moquent. Et dans le cas qui nous intéresse, le naming de l’antre du Losc, il n’y a pas véritablement d’opinion majoritaire. Néanmoins, beaucoup s’offusquent d’une éventuelle disparition du patronyme de l’ancien maire de Lille de la façade du stade au profit d’une marque. « Decathlon n’a rien à faire dans ce nom de stade, il faut impérativement conserver Pierre-Mauroy », s’emporte Jacky. « Je vais continuer de dire le stade Pierre-Mauroy. Je trouve d’ailleurs honteux de changer le nom du stade », se désole Alphonsine. « L’arena Pierre-Mauroy, pourquoi pas, mais pas Decathlon Arena », renchérit Sylvie.

« Le Grand stade reste le Grand stade »

A ceux qui reprochent l’initiative, Thierry tient à rappeler que « Pierre Mauroy n’aimait pas le foot ». Pour Gaël, c’est un peu le monde à l’envers : « Quand le nom de Pierre Mauroy est tombé, tout le monde pétait un câble et maintenant tout le monde le regrette ? », s’interroge-t-il. A noter tout de même que, pour ménager les susceptibilités, le nom de Pierre Mauroy restera accolé à celui du nouveau sponsor. Il ne faut pas oublier non plus que le naming de l’infrastructure était une possibilité prévue dès sa construction et que l’on a déjà vu inscrits sur sa façade des noms tels que Crédit Mutuel. Certains, comme Frédéric, saluent d’ailleurs une « bonne décision ». Pour Xavier, le chiffre évoqué d’un contrat à 6 millions sur 5 ans peut permettre de « renflouer les caisses ».

Ils sont toutefois nombreux pour qui ça ne changera rien. Il est vrai que le nom originel, « Grand stade », est encore beaucoup utilisé. « Pour moi, c’est toujours le Grand Stade », insiste Clara. « Le Grand stade reste le Grand stade », approuve Samir. Gaël, lui, reconnaît un naming « cohérent » avec une enseigne nordiste. « Vous irez toujours au même endroit : au Grand stade », conclut-il.