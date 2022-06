La disette de naming pour le stade Pierre-Mauroy serait-elle bientôt terminée. Selon nos confrères de France Bleu Nord la Métropole européenne de Lille (MEL) doit bientôt officialiser un partenariat dans ce sens avec l’équipementier sportif Décathlon Et vous, par habitude ou par nostalgie, allez-vous continuer de l’appeler « Grand Stade » ou « stade Pierre-Mauroy » ?

Il en aura porté des noms différents depuis qu’il est sorti de terre, le stade Pierre-Mauroy. Longtemps nommé tout simplement le « Grand Stade », il a ensuite été baptisé, en 2013, « stade Pierre-Mauroy », en hommage à l’ancien maire de Lille, décédé la même année. Nom que le stade où joue aujourd’hui le LOSC porte toujours.

Un partenariat qui doit être voté par les élus métropolitains

Des partenaires financiers, il y en a eu. Peu et pas longtemps. Carrefour, Nacarat et même le département du Nord. Sauf qu’aucun n’a renouvelé son engagement. Depuis 2019, plus rien. Mais cela devrait donc bientôt changer. Selon France Bleu, l’enseigne originellement nordiste Decathlon, qui appartient à la galaxie Mulliez, s’apprête à signer avec la MEL un accord de naming pour 6 millions d’euros sur cinq ans renouvelables.

Le stade Pierre-Mauroy sera ainsi rebaptisé la « Décathlon Arena ». Contacté par 20 Minutes, l’équipementier sportif confirme « que des négociations sont toujours en cours sur le sujet » sans donner davantage de précision. Décathlon ajoute néanmoins qu’aucune communication ne sera faite de son côté avant le vote de la délibération qui doit intervenir lors du conseil de la MEL le 24 juin.