Et au milieu ne coulera pas une rivière. Ouverte le 2 mai dernier, la consultation populaire sur la requalification de l’avenue du Peuple-Belge, à Lille, s’est terminée lundi. Une forme inédite de démocratie participative, basée sur les listes électorales, qui a tout de même mobilisé près de 15.000 Lillois en un mois. Les participants au scrutin devaient choisir entre quatre scénarios, de la transformation de l’avenue en parc à sa remise en eau complète. Voici ce que les votants ont choisi, et ce que ça implique.

« C’est encore moins que l’écart de 227 voix pour les municipales », a lancé ironiquement Martine Aubry lorsqu’elle a annoncé les scores de la consultation sur le Peuple-Belge. Parce que peu de voix séparaient chacun des différents scénarios, on en déduit que les 14.596 participants étaient très partagés. Pour autant, il ne pouvait y avoir qu’un vainqueur, et c’est le projet n° 1, le grand parc, qui est arrivé en tête avec 27 % des voix, devant la remise en eau partielle (26 %) et la remise en eau totale (26 %). C’est aussi le projet le moins cher, 25 millions, et celui dont le chantier durera le moins longtemps. « Pour dire la vérité, je suis déçue », reconnaît la maire de Lille qui était partisane d’un retour de la Deûle jusqu’au début de l’avenue.

« Ce choix d’un parc illustre un besoin concret et immédiat »

Avec un taux de participation de 11 % des Lillois inscrits sur les listes électorales, la maire de Lille se félicite d’une « belle réussite » de la consultation. Logiquement, ce sont les habitants des quartiers les plus directement concernés, à savoir le Vieux-Lille et le centre-ville, qui ont voté le plus largement. A contrario, les quartiers les plus populaires, comme Moulins ou Faubourg de Béthune, se sont assez peu mobilisés. Ce qui ressort aussi de cette consultation, c’est que le côté financier n’a pas été un critère déterminant : « ce choix d’un parc illustre un besoin concret et immédiat de mettre de la verdure dans un quartier où il n’y en a pas assez », analyse Martine Aubry. Elle ajoute que ce scénario « n’est pas irréversible » comme l’aurait été celui de la remise en eau. « Rien ne dit qu’un prochain maire, dans 10 ans, ne reconsultera pas les Lillois à ce sujet », lance-t-elle.

Le vote des Lillois a donc déterminé une orientation, « reste à savoir désormais ce que nous allons mettre dans ce parc de 57.000 m2 », enchaîne Sébastien Duhem, l’adjoint au maire qui porte le projet. Aménagements, pistes cyclables, jeux, réduction de la circulation automobile, potager, fontaine… La ville se tournera de nouveau vers ses habitants pour recueillir leurs doléances. « En fonction des réponses, nous allons faire travailler des professionnels paysagistes et urbanistes afin qu’ils nous fassent des propositions ». Seront-elles soumises à un nouveau vote ? Peut-être bien. Quoi qu’il en soit, ne comptez pas vous promener dans ce parc à brève échéance, la livraison des travaux étant estimée à l’horizon 2026.