Après deux années de disette pour cause de Covid-19, la braderie de Lille devrait faire son grand retour le premier week-end de septembre 2022. En tout cas, c’est l’état d’esprit à ce jour du côté de la mairie, organisatrice de l’événement. D’ailleurs, les réservations d’emplacements pour les particuliers ont ouvert ce mardi matin.

Ce n’est pas en mode dégradé, comme ce fût notamment le cas ces deux dernières années, que le plus grand vide-grenier d’Europe va se tenir à Lille, du 3 septembre, 8h, au 4 septembre, 18h. Le périmètre défini par la ville est le même qu’en 2019, concentré dans le centre, le vieux-Lille et jusqu’à Wazemmes via la rue Gambetta. Les brocanteurs et antiquaires, eux, seront essentiellement regroupés sur un « axe de la chine » comprenant les boulevards Louis XIV, Liberté, l’avenue Kennedy et la façade de l’Esplanade.

On ne peut plus y vendre tout et n’importe quoi

Particuliers et commerçants sédentaires vont donc pouvoir se partager le reste du secteur bradeux. Si les emplacements sont gratuits pour les Lillois, ces derniers doivent tout de même vérifier s’ils peuvent le faire devant chez eux. Ensuite, pour réserver un emplacement, ils doivent se rendre sur le site Resabraderie.lille.fr dès ce mardi et jusqu’au 24 août.

Lors des dernières éditions, la municipalité avait commencé à faire le ménage parmi les postulants à un stand de braderie. Pour « retrouver l’âme de la braderie », comme l’avait dit Martine Aubry, on ne peut plus y vendre tout et n’importe quoi. Oubliez le barbecue pour faire une peu de bénef avec des merguez, la vente de nourriture est exclusivement réservée aux restaurateurs, commerces de bouche, food-trucks et friteries ambulante. Petite subtilité pour ces derniers : « les commerçants sédentaires et non sédentaires ne peuvent vendre que les produits de leur activité habituelle ». Autrement dit, pas de moules-frites dans un resto de poutines ou une pizzeria…

La ville rappelle aussi qu’une braderie est faite pour vendre de la brocante, de l’antiquité, de la seconde main. Seuls « les professionnels sédentaires des rues autorisées à la braderie » peuvent vendre des objets neufs. Vous savez presque tout, alors rendez-vous dans trois mois.