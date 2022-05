La bonne nouvelle aura été de courte durée. Les anciens locaux de la LPA de Roubaix n’étaient plus vivables, ni pour les salariés, ni pour les bénévoles et encore moins pour les pensionnaires à poils. Après des années de galère, tout le monde a finalement pu déménager, en fin d’année dernière, dans des bâtiments neufs, toujours à Roubaix. La belle vie en somme. Eh bien non. Un imbroglio de normes empêche désormais à la LPA de pratiquer son activité de refuge et de faire adopter ses animaux.

Nous l’avions écrit dans 20 Minutes, la LPA de Roubaix a pris possession de ses nouveaux locaux, quai de Gand, en novembre dernier. Les salariés se réjouissaient alors de pouvoir « enfin travailler dans les locaux neufs, sains, propres et adaptés ». Réjouissances qui ont rapidement tourné court lorsque la préfecture leur a signifié l’interdiction de recevoir du public « car les nouveaux locaux sont trop près des habitations ».

Autant d’animaux mais moins de places

« Nous ne pouvons exercer que l’activité de fourrière à cause des normes sur la proximité avec les habitations. Et cette activité est très réglementée, impliquant notamment que les locaux ne sont accessibles qu’aux salariés de l’établissement », explique Marion Lepage, la responsable de la LPA de Roubaix. Cela exclut de fait la possibilité d’accueillir les bénévoles et les particuliers désirant adopter un animal.

Du coup, impossible d’assurer la partie refuge qui est pourtant une part importante de l’activité de la LPA. « En moyenne, on tournait à trois ou quatre adoptions par jour, soit plusieurs centaines par an », estime la responsable. D’autant que la LPA de Roubaix, qui rayonne sur 82 communes, a vu le nombre de places disponibles pour accueillir baisser dans ses nouveaux locaux. Environ 30 % de moins pour les chats qui sont pourtant les animaux les plus nombreux dans leurs murs. « Pour l’instant, on gère en plaçant des animaux dans notre succursale de Lille et chez des familles d’accueil. Mais c’est l’été qui nous fait peur », reconnaît Marion Lepage. En gros, la structure ne pourra pas absorber un flux important si les abandons grimpent en flèche.

Certes, le bail de la LPA de Roubaix n’est que de trois ans, dans l’attente de trouver un lieu définitif. Mais en attendant, il faut trouver des solutions. Les bénévoles se sont mobilisés, notamment au travers d’une pétition en ligne demandant que l’activité refuge soit autorisée. Côté LPA, on ne désespère pas d’un geste des autorités : « Il est possible d’obtenir une dérogation, nous travaillons à un dossier dans ce sens. Ça peut aller vite comme cela peu prendre du temps », assure Marion Lepage. Mais le temps presse justement, l’été est pour bientôt.