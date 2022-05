La démocratie participative, c’est une belle idée que la mairie de Lille a décidé de mettre en œuvre de manière originale, et pas pour des ronds de carottes. Début mai, la ville a lancé une consultation auprès de ses habitants, invités à choisir entre quatre scénarios pour la requalification d’une avenue de la ville pour des enveloppes comprises entre 25 et 60 millions d’euros. Malgré l’enjeu, et un peu plus de deux semaines après l’ouverture des votes en ligne, très peu d’électeurs s’étaient prononcés.

C’est un mode de consultation qui n’avait jamais été mis en œuvre à Lille : demander aux habitants inscrits sur les listes électorales de se prononcer sur un chantier d’urbanisme via une plateforme de vote en ligne sécurisée. L’idée était séduisante, à tel point que la municipalité pensait déjà à l’utiliser pour d’autres projets. Pour la requalification du Peuple-Belge, les électeurs devaient voter entre le 2 et le 23 mai. A l’issue, Martine Aubry, maire de Lille, l’avait promis : le choix des Lillois, quel qu’il soit, sera respecté.

Moins de 10.000 Lillois ont voté

Oui mais voilà, lorsque certains détracteurs de la maire lui reprochent de gouverner de manière unilatérale, les Lillois, eux, ne s’impliquent pas quand ils en ont l’occasion. En effet, ce mardi, seules 9.759 personnes avaient voté sur le site dédié. Cela ne représente que 7,66 % des 127.360 Lillois inscrits sur les listes électorales.

La ville est-elle vraiment prête à s’engager dans un potentiel chantier à 60 millions d’euros sur l’avis d’une part si faible de sa population ? Vraisemblablement pas. C’est sans doute pour cette raison que la durée de la consultation a été doublée, la deadline étant désormais fixée au 6 juin au lieu du 23 mai. Il ne reste plus à Martine Aubry qu’à motiver ses administrés.