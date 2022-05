Louer pour rester stylé. De manière générale, on loue des maisons, des véhicules, des outils, du matériel high-tech. Plus rarement, on peut aussi louer des déguisements, des costumes ou des robes de mariées. Le principe de la location étant fondé par le besoin épisodique d’un bien que l’on n’a pas d’intérêt ou pas les moyens d’acheter. Une Lilloise a décidé de faire tout l’inverse et d’appliquer ce principe à quelque chose d’indispensable : les vêtements de tous les jours. Sa démarche est d’autant plus originale qu’il s’agit de fringues de seconde main.

La boutique lilloise Slowmod a créé le concept de vestiaire partagé. - M.Libert / 20 Minutes

Comme de nombreuses histoires d’entrepreneurs, celle de Justine Thiriez est partie d’un constat qu’elle a fait à une étape de sa vie. Pour elle, il s’agissait de sa première grossesse alors qu’elle était encore directrice d’une agence web : « J’achetais plein de choses dans des magasins qui ne respectaient ni les enfants, ni la planète. En m’arrêtant, je me suis rendu compte que j’avais un problème de consommation et de placards qui débordaient. En voulant me tourner vers des productions écoresponsables, j’ai halluciné sur les prix des vêtements », se souvient-elle. Avec son salaire de cadre, Justine avait les moyens de ses ambitions, mais elle s’est demandé comment pouvaient faire les personnes moins aisées pour s’habiller durable.

« Je voulais créer un véritable vestiaire partagé »

D’où l’idée de la seconde main, mais pas sous la forme d’une boutique vintage comme on en voit pousser à tous les coins de rue : « Je voulais créer un véritable vestiaire partagé pour pousser au maximum le réemploi des vêtements », poursuit Justine Thiriez. Slowmod est une boutique installée rue Pierre-Mauroy, à Lille, où l’on peut acheter des fringues vintage de manière classique. On peut aussi échanger certaines pièces que l’on ne porte plus contre l’équivalent. Et dès le mois de septembre, il sera possible de louer des vêtements. « On va lancer cette option pour cet automne, parce que, typiquement, les pulls ou les manteaux sont des pièces qui coûtent cher, que l’on garde en bon état mais dont on peut se lasser. Là, on va payer un abonnement mensuel qui va nous permettre de changer de modèle de manteau quand on veut », explique l’entrepreneuse.

Il y aura plusieurs formules d’abonnements : manteaux donc, mais aussi petits hauts, bas ou mix. L’avantage est de ne pas blinder ses placards et de pouvoir changer quand ça nous chante. Slowmod estime que les vêtements vintage peuvent être loués entre six et huit fois avant de connaître une énième vie. Ensuite, soit ils sont réparés et remis dans le circuit, soit ils sont « upcyclés », soit ils sont recyclés par une entreprise spécialisée. Au contraire de la fast fashion, c’est la circularité qui est la règle ici, un bon moyen de réduire la taille de son dressing en augmentant celle de votre porte-monnaie.