La « voie rapide » le sera un peu moins. Une concertation a été engagée entre l’Etat et les élus de la métropole de Lille (MEL) afin d’abaisser la vitesse sur la RN356 à 70 km/h, a-t-on appris, mercredi. « Cette mesure pourrait être mise en œuvre à l’issue de la phase de concertation », annonce la préfecture du Nord, dans un communiqué. Aucune date n’a, pour l’instant, été communiquée.

La RN356, baptisée également « voie rapide », est cet axe d’une longueur de 6,35 km qui assure la connexion entre les autoroutes A1, A22 et A25 en traversant les communes de Lille, Mons-en-Barœul, Marcq-en-Barœul et Wasquehal. Ceux qui ont l’habitude de l’emprunter connaissent par cœur le radar de limitation de vitesse installé dans la zone stratégique d’entrée sur cette voie en provenance de Lille centre. C’est un des radars qui flashe le plus dans le département.

Le périph sud expérimente les 70 km/h depuis 2019

La limitation de vitesse à 70 km/h, instaurée à cette entrée, risque donc d’être étendue sur la totalité du tracé. Cette mesure vise à « réduire la pollution, plus particulièrement aux particules fines, les congestions et les incidents et accidents induits, ainsi que le bruit », précise la préfecture.

Depuis février 2019, le périphérique sud de Lille est déjà soumis une expérimentation qui limite la vitesse à 70 km/h.