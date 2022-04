La soupe à la grimace est terminée. Après deux ans de crise sanitaire, Lille va enfin retrouver dimanche sa traditionnelle fête de la soupe du 1er mai. Une fête incontournable qui se déroule depuis plus de vingt ans dans le quartier Wazemmes. N’y voyez aucune spécialité gastronomique du coin. La soupe est surtout un prétexte pour faire la fête.

« Ça permet de se rencontrer, d’échanger, d’être dans le partage. Car la soupe est commune à tous les continents, toutes les cultures. Et c’est facile à faire et à partager car ce n’est pas cher du tout », explique Héloïse Roux, administratrice de l’association Attacafa qui a créé et organise l’événement.

Un concours de soupe et un grand festival de rue

Simple fête de quartier à l’origine, la fête de la soupe, ou Louche d’Or, s’est bien agrandie depuis. En 2019, date de la dernière édition avant Covid, près de 40.000 personnes avaient ainsi déambulé à Wazemmes le 1er mai. Car ce festival international, qui se déroule de 15 h à 21 h, réunit une centaine de cuistots amateurs qui font goûter leur soupe au public mais aussi à un jury de 25 personnes chargé de décerner la célèbre Louche d’Or.

Et si la soupe ne vous fait pas plus saliver les papilles que ça, sachez que le festival ne se résume pas qu’à ça. Concerts, artistes de rue, animations et ateliers pour les enfants, tout est fait pour célébrer la diversité culturelle. « C’est le dernier festival de rue qui existe encore à Lille. Après deux ans de confinement, l’objectif c’est vraiment de renouer les liens entre les personnes », insiste Héloïse Roux. Et quoi de mieux qu’une bonne soupe pour réchauffer les cœurs.