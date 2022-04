Et au milieu coulera (peut-être) une rivière. Dans quelques jours, les habitants de Lille inscrits sur les listes électorales seront appelés à choisir entre quatre scénarios pour la requalification de l’avenue du Peuple-Belge, de la création d’un parc à la remise en eau complète de cet ancien canal. Un mode d’expression de la démocratie populaire inédit qui devrait être reproduit lors de prochaines consultations des habitants.

La remise en eau de l’avenue du Peuple-Belge, les Lillois en entendent parler depuis le premier mandat de la maire, Martine Aubry. Repoussé à plusieurs reprises pour des questions budgétaires, voici ce serpent de mer qui refait surface avant d’être peut-être complètement enterré par les principaux intéressés : les habitants de la ville. Dans sa logique de faire de Lille une ville apaisée et la plus verte possible, la mairie a décidé de « requalifier » les 57.000 m2 de cette grande avenue du Vieux-Lille. « C’est un espace marqué par le tout voiture des années 1970 que nous souhaitons déminéraliser pour en faire un lieu de balade », explique Martine Aubry.

Du parc à 25 millions à la remise en eau à 60 millions

Le postulat est de revoir drastiquement les mobilités sur cet axe, d’en écarter les voitures pour laisser de la place aux piétons, aux cyclistes et de déterminer de nouveaux usages pour cette immense surface. Pour cela, la ville a élaboré quatre scénarios qui seront soumis au vote populaire. Les deux premiers sont davantage focalisés sur une végétalisation de l’avenue en y créant un parc et, pour le second, un « miroir d’eau ». Les deux autres scénarios consistent en une remise en eau partielle ou totale dans le tracé de l’ancien canal, comblé pour des raisons sanitaires à partir des années 1930.

L'avenue du Peuple-Belge, à Lille. - M.Libert / 20 Minutes

Pour que les Lillois puissent choisir de manière éclairée, la ville a détaillé « de façon pragmatique » les différents scénarios. Par les usages, l’impact écologique et deux autres critères moins drôles. La durée du chantier d’abord, estimé entre 4 et 6 ans, sans compter les fouilles archéologiques en cas de remise en eau. Le budget ensuite, entre 25 et 60 millions d’euros. « On l’a promis, il n’y aura pas d’augmentation des impôts sur ce mandat. On ira chercher des subventions à la métropole, la région, l’Etat ou l’Europe. On n’exclut pas non plus d’avoir recours ponctuellement à l’emprunt », assure Martine Aubry.

Du coup, entre le 2 et le 23 mai, les Lillois vont devoir choisir. Seuls ceux inscrits sur les listes électorales (et les résidents étrangers qui en font la demande en mairie) recevront un code qui les autorisera à voter sur une plateforme en ligne. « Cela permet d’éviter que le choix final soit biaisé par des groupes de pression qui inonderaient la plateforme de milliers de mails pour tel ou tel projet », espère la maire. Elle précise aussi que la méthode devrait être appliquée à l’occasion d’autres consultations publiques. Martine Aubry expliquait avoir eu un faible pour la remise en eau totale à l’époque. « Aujourd’hui, je suis partagée. Mais même si je préférais un scénario aux autres, je ne vous le dirais pas », plaisante l’élue.