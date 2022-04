Une centaine de chiens saisis, cinq membres d’une même famille en garde à vue et un chenil dans le collimateur de la justice pour des actes de maltraitance envers des animaux. C’est le bilan d’une vaste opération de la gendarmerie qui a eu lieu, mercredi, à Wavrin et Haubourdin, près de Lille, a-t-on appris, samedi, auprès de l’avocate d’un propriétaire de chiens.

Les cinq suspects, qui géraient un chenil, se livraient également à une activité d’élevage canin et de formation de maîtres-chiens. Selon la gendarmerie d’Hallennes-lez-Haubourdin, l’intervention fait suite à une enquête « visant les propriétaires de plusieurs sociétés liées à l’élevage canin, notamment le chenil des 2 Louveteaux, à Wavrin ».

Etat de négligence manifeste

« Les perquisitions ont permis la découverte de 122 chiens, principalement des bergers belges et cinq chats dans un état de négligence manifeste, soulignent les gendarmes sur leur page Facebook. Les animaux ont été confiés à la Société protectrice des animaux, et vont recevoir des soins dans différents refuges de France. Il s’agit essentiellement de malinois, de carlins et de spitz allemands. »



Ce sont des plaintes de propriétaires de chiens qui ont mis la puce à l’oreille des forces de l’ordre. « Les particuliers les récupéraient les animaux souvent dans un état déplorable, blessés, amaigris, recouverts de puces et d’excréments », précise la gendarmerie.

Des chiens pendus

Le volet élevage et formation d’agents cynophiles semble lui aussi en dehors des clous juridiques. A en croire les enquêteurs, « lorsque les animaux n’étaient pas assez performants, les protagonistes auraient pris l’habitude de les tuer de façon particulièrement cruelle, comme la pendaison. »

Lors de la perquisition, les gendarmes assurent aussi avoir découvert le corps d’un chien congelé et des pratiques illégales de la médecine vétérinaire via un trafic de puces électroniques d’identification.

Enfin, « des suspicions de fraude fiscale et de travail dissimulé ont également été constatées », selon la gendarmerie. « Lors des perquisitions, plus de 22.000 euros en liquide ont été saisis et 64 comptes bancaires font l’objet d’investigations. Le préjudice pour l’Urssaf est d’ores et déjà estimé à plus de 233.000 euros », explique-t-elle.

Les gardes à vue ont été levées, mais l'enquête se poursuit pour exploiter les éléments saisis lors des perquisitions.