Après l’heure, c’est plus l’heure. Dimanche, les Français sont de nouveau appelés aux urnes pour le deuxième tour de l’élection présidentielle. De manière générale, l’amplitude horaire des bureaux de vote est comprise entre 8h et 18h. S’il n’est pas possible de la réduire, libre aux communes en revanche de l’augmenter si nécessaire jusqu’à 20 heures. C’est le cas dans de nombreuses grandes villes, sauf à Lille. Explications.

Le 10 avril dernier, lors du premier tour de l’élection présidentielle, certains électeurs lillois, venus faire leur devoir citoyen en fin d’après-midi, ont bien failli ne pas pouvoir voter. Dans deux bureaux en particulier, les files d’attente serpentaient encore à l’extérieur alors que l’horaire de clôture approchait. Une prolongation avait été accordée in extremis par la préfecture pour permettre aux électeurs de déposer leurs bulletins. Cela reste un cas rare dû à un mauvais agencement des bureaux. Moins rare, ce sont les personnes qui arrivent en courant quelques secondes après la fermeture et qui s’étonnent de ne pouvoir voter comme 20 Minutes l’a constaté au bureau installé dans la mairie de Lille.

« Une fermeture à 19 heures est le bon équilibre à Lille »

La solution serait-elle de repousser l’heure de fermeture à 20 heures ? Dans les villes où 20 Minutes possède une antenne locale, seule Rennes ferme ses bureaux à 19 heures. Les autres, que leur population soit inférieure ou supérieure à Lille, accordent à leurs électeurs une heure de bonus. Contactée par 20 Minutes, la préfecture du Nord confirme que cela se fait par arrêté préfectoral sur demande de la mairie. Et, pour l’élection présidentielle 2022, « aucun arrêté n’a été pris pour le département du Nord », nous assure le représentant de l’Etat.

Et encore, avant 2017, les bureaux lillois fermaient leurs portes à 18 heures, exception faite des régionales de 2015 où les électeurs pouvaient voter jusqu’à 20 heures. « L’expérience nous montre qu’une fermeture à 19 heures est le bon équilibre à Lille », explique la municipalité à 20 Minutes. En effet, selon la ville, que l’amplitude horaire soit de 10, 11 ou 12 heures n’a « absolument aucune conséquence sur la capacité de nos bureaux de vote à accueillir l’ensemble des votants ».

Avec un millier d’inscrits en moyenne par bureau, sachant que la ville en compte 127, cela équivaut donc à 91 votants par heure pour une fermeture à 19 heures avec une participation utopique de 100 %. Dimanche, tout devrait aller comme sur des roulettes, pourvu que les électeurs lillois se réveillent à l’heure et que la ville assure une logistique sans faille.