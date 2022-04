Dans une saison de football, les derbys ont une bien meilleure saveur que les autres matchs, non seulement pour les joueurs sur le terrain, mais surtout pour les supporteurs. Et c’est encore plus vrai lorsque l’on parle de rencontres entre Lille, dans le Nord, et Lens, dans le Pas-de-Calais. De l’effervescence qui en découle, les autorités retiennent surtout les troubles à l’ordre public. Et pour éviter cela, samedi, pour le derby Lille – Lens qui se déroulera au stade Pierre-Mauroy, le préfet du Nord a établi des règles surprenantes.

Interdiction de rester près du stade

En préambule, le préfet rappelle que le dernier match qui a opposé le Losc au RCL « a donné lieu à de nombreux incidents violents et a fait des blessés parmi les supporteurs ». Alors, pour éviter de nouveaux dérapages, il est tout simplement interdit « à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du RC Lens ou se comportant comme tel » de rôder autour du stade, samedi, entre midi et minuit.

Néanmoins, il n’est pas interdit aux Lensois de venir assister à la rencontre à la seule condition qu’ils n’arborent pas « ostensiblement » les couleurs de leur club et qu’ils contiennent leurs effusions verbales à ce sujet. En gros, privilégiez les slips ou les chaussettes sang et or aux maillots et autres écharpes. S’il prenait à certains supporteurs lensois d’arborer le moindre objet ou vêtement estampillé RCL, ces derniers s’exposeraient à une peine de six mois de prison et 30.000 euros d’amende.