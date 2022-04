Qui a dit que le PMU n’était pas un jeu de hasard ? Si la plupart des parieurs hippiques passent des heures à éplucher les journaux spécialisés avant de miser sur une course, d’autres jouent au PMU comme ils le feraient au Loto. C’est le cas d’une Lilloise qui a vu sa persévérance récompensée par un très gros gain.

Le Grand prix du Président de la République se courait, dimanche, à Auteuil. C’est sur cette course que la joueuse Lilloise a misé deux euros pour jouer un Quinté +. Un pari enregistré dans le bar-tabac PMU le Nemrod, à Lille.

Elle jouait toujours les mêmes numéros

Selon plusieurs médias, la joueuse est une habituée de cet établissement où elle jouait toujours les mêmes numéros au Quinté + au lieu de choisir minutieusement ses chevaux. Ce qui ne l’empêchait pas d’être « également une parieuse hippique de paris PMU qui font appel à sa sagacité », précise le PMU à 20 Minutes.

C’est donc un vrai coup de chance qui lui a rapporté la somme de 1.078.992 euros en touchant le Quinté + dans l’ordre. De quoi faire rager les parieurs professionnels puisque de telles sommes sont rares, d’autant plus depuis la réforme du PMU, en 2018. A noter qu’avant cette réforme, le plus gros gain avait été remporté en 2011 par un Breton, lequel avait empoché plus de 10,5 millions d’euros au Quinté + pour une mise de 2 euros.