Un épisode neigeux est attendu dans une partie des Hauts-de-France dans la nuit de jeudi à vendredi. Les départements de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais seront d’ailleurs placés en vigilance orange neige-verglas à partir de jeudi minuit, jusqu’à vendredi 14 heures. Par endroits, la couche de poudreuse pourrait dépasser les 10 cm, notamment dans le Pas-de-Calais. De quoi largement perturber la circulation sur les routes vendredi matin.

Afin d’anticiper, le conseil régional des Hauts-de-France a annoncé que les bus de transport scolaires et interurbains ne circuleraient pas dans la Somme et le Pas-de-Calais et en partie dans le Nord (Flandres et Pévèle). Cette mesure est valable jusqu’à la fin de vigilance.

Restrictions de circulation pour les poids lourds

Les préfectures des départements concernés ont par ailleurs pris des arrêtés visant à limiter la circulation des poids lourds. Sur l’ensemble du réseau routier, la vitesse des camions de plus de 3,5 tonnes est limitée à 80 km/h et les dépassements leur sont interdits. Dans le Pas-de-Calais uniquement, les véhicules de plus de 7,5 tonnes ne pourront circuler entre minuit, jeudi, et 14 heures vendredi. Pour les véhicules légers, les vitesses sont réduites de 20 km/h sur les voies rapides et autoroutes.

Dans la métropole lilloise, le réseau ilévia va tâcher de maintenir son offre de transport en prenant des mesures exceptionnelles. Les tramways et les métros circuleront toute la nuit à vide pour empêcher la tenue de la neige et du verglas sur les aiguillages et les caténaires. Pour les bus, des équipes vérifieront la praticabilité des itinéraires avant le démarrage de l’exploitation.

Les équipes des départements et de la métropole tâcheront de saler le réseau routier le plus largement possible. Néanmoins, la préfecture de région incite les habitants à différer autant que possible leurs déplacements. Dans le cas contraire, il est recommandé d’emprunter les grands axes et d’adapter sa vitesse.