Parce que la clientèle était nombreuse, un important trafic de stupéfiants, essentiellement du cannabis, s’était développé dans le quartier étudiant du Pont de bois, à Villeneuve d’Ascq, près de Lille. Une activité illicite néanmoins pratiquée au vu et au su de tous, les dealers allant même jusqu’à indiquer clairement sur les murs les lieux de vente à l’aide de graffitis. Mais lundi dernier, les services de police ont sifflé la fin de la récréation et interpellé 17 personnes.

La procureure de Lille avait ouvert une enquête, mi-2021, lorsque de nombreux éléments ont mis en avant une montée en puissance du trafic de stupéfiants dans ce quartier proche du campus Pont de bois de l’Université de Lille. « Le nombre d’individus impliqués et le nombre de clients étaient en croissance constante depuis la fin de l’été 2021 », assure la procureure de Lille, Carole Etienne. Les lieux de prédilection des dealers étaient principalement la station de métro et les abords directs du campus. Les services municipaux et le bailleur social Vilogia ont constaté que « des tags et des graffitis indiquaient les points de vente, les produits et les tarifs pratiqués », poursuit la procureure.

Un quartier où le poste de police avait été attaqué au mortier d’artifice

Dans ce quartier, où l’activité de deal ne date pas d’hier, le poste de police avait par ailleurs été attaqué à coups de mortiers d’artifice en novembre 2021. Des violences que les services du parquet considèrent comme des représailles après « des opérations de contrôle ou des interpellations d’individus impliqués dans le trafic ».

Cette fois, les autorités ont décidé de frapper un grand coup. Les investigations menées dans le cadre de cette enquête ont permis d’identifier les personnes impliquées dans le trafic et de déterminer les rôles de chacun. Les enquêteurs ont aussi pu constater que certains mis en cause ont effectué des déplacements aux Pays Bas et en Espagne et que des « ventes en gros » avaient été conclues « sur différentes communes de la métropole ».

Une centaine de policiers mobilisés pour procéder aux interpellations

Le dossier ficelé, une centaine de policiers a été mobilisée, lundi dernier, pour procéder aux interpellations et aux perquisitions. Pas moins de 17 suspects ont ainsi été placés en garde à vue, 65.000 euros ont été saisis, 7 kg de cannabis ont été découverts ainsi que deux armes de poing de 9 mm.

Parmi les interpellés, douze, dont six mineurs, ont été déférés au parquet. Lors de l’audience en comparution immédiate, vendredi, les mis en cause majeurs ont demandé un délai pour préparer leur défense. Cinq ont été placés en détention provisoire et un sous contrôle judiciaire dans l’attente de leur jugement, le 3 mai prochain. Les mineurs, eux, ont aussi été placés sous contrôle judiciaire.