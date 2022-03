Alors que la guerre fait rage en Ukraine depuis un mois et que plus de trois millions d’Ukrainiens ont fui leur pays, on a tendance à oublier qu’un drame similaire s’est joué à peine un an plus tôt, en Afghanistan. A l’époque, lorsque les talibans ont repris le contrôle du pays, la ville de Lille avait accueilli 85 réfugiés afghans, dont une vingtaine d’artistes. Parmi eux, huit vont bénéficier d’une bourse d’aide à la création décernée par le festival Séries Mania qui se termine, vendredi.

Pour la clôture du festival Séries Mania, il n’y aura pas que les stars du petit écran qui seront mises à l’honneur. A 10 heures, au village du festival, huit exilés afghans recevront chacun une bourse de 1.500 euros attribuée par l’organisation du festival. Le montant de ces bourses est en partie issu de la vente au public de produits dérivés du festival.

Des bourses qui ont valeur de « symbole »

Pour la directrice de Séries Mania, Laurence Herszberg, il s’agit d’accompagner ces artistes afin qu’ils puissent poursuivre leur travail de création dans l’exil. L’argent doit notamment servir à leur acheter du matériel. Pour autant, depuis leur arrivée à Lille, la ville s’est mobilisée pour leur donner les moyens de poursuivre leurs activités « dans des conditions professionnelles ». Pour la municipalité et pour le festival, ces bourses sont avant tout un « symbole ».

Les lauréats des bourses Séries Mania sont Habibah Ahmadi, artiste et peintre, Atefeh Amini, comédienne de théâtre, réalisatrice et peintre, Samiolah Atei, cinéaste et documentariste, Mahdi Ehsani, monteur, cameraman, scénariste et réalisateur, Maryam Gholam Ali, peintre, Sakineh Gholma Ali, styliste et peintre, Ali Momeni, peintre, graphiste, designer et scénographe et Atila Noori, auteur, metteur en scène de théâtre et réalisateur.