A Gravelines, près de Dunkerque, dans le Nord, Christian Cardin a un projet fou. Il s’est mis en tête de bâtir un navire de l’époque de Louis XIV, à taille réelle. Un vaisseau de 57 m de long, de l’éperon à l’étambot, et 15 m de large. Son château arrière, lui, culminera à 17 m. Un tel navire, avec ses trois ponts, affiche près de 1.600 tonnes sur la balance. Pas étonnant puisque sa construction nécessite 1.800 m3 de chêne, soit 3.600 arbres. En théorie, il pourrait embarquer jusqu’à 700 personnes.

Pour comprendre cet incroyable défi, il faut remonter quelques années en arrière. En 1982, le Normand découvre des épaves de l’époque de Louis XIV au large de Saint-Vaast-la-Hougue, dans le Cotentin. Ces vaisseaux ont coulé lors de la Bataille de la Hougue, en 1692. De fil en aiguille, l’idée chemine dans la tête de l’ingénieur hydraulique : pourquoi ne pas reconstruire l’un de ces vaisseaux ?

La construction lancée il y a 20 ans

Facile à dire, plus compliqué à réaliser. A l’époque, de tels vaisseaux se réalisaient sans plans, par compagnonnage et transmission. « On a retrouvé un album de Colbert qui présentait une cinquantaine de planches de dessins pour la construction d’un vaisseau de premier rang avec 80 canons, mais le problème est qu’il manquait la deuxième et la troisième dimension, raconte Christian Cardin. On a donc compilé les données et pu reconstituer le plan de forme du bateau. On a travaillé ensuite sur un prototype avant de lancer la construction, en 2002 ».

A l’époque de Louis XIV, un tel chantier durait trois ou quatre ans. Mais Louis XIV avait un millier d’hommes à disposition. Christian Cardin, lui, emploie trois charpentiers de marine, un apprenti et un stagiaire. D’où la longueur de chantier qui pourrait ne se terminer que dans une dizaine d’années. D’autant que, comme dans tout projet d’archéologie expérimentale (même s’il travaille avec des outils modernes), il faut résoudre des défis de construction au fil de l’eau : apprendre à courber les immenses pièces de bois sans les casser, retrouver les formes et tailles de clou d’époque…

Un véritable projet d’économie touristique

Derrière la palissade de la route de Calais, à Gravelines, la construction a déjà pris une certaine ampleur. Au-delà d’un défi fou, le Jean-Bart, le nom du navire, est aussi un véritable projet d’économie touristique. On peut visiter le chantier, comme profiter du petit parc historique avec taverne, saurisserie pour le saumon, petit espace muséal, atelier de forgeron. D’ailleurs, une étude démontre que ce parc a le potentiel pour atteindre 200.000 visiteurs annuels, si des partenaires publics et privés entraient dans la danse. Un rapport doit être présenté aux élus du territoire, fin avril. « Leur décision peut faire passer un cap au projet et le transformer en élément structurant de la Côte d’Opale », plaide Christian Cardin.