C’est l’histoire de mecs dont les destins n’arrêtent pas de se croiser. Voilà douze ans que les deux humoristes lillois Aymeric Lompret et Gérémy Crédeville cultivent le rire, avec une recette bien distincte : humour noir débridé pour Aymeric, plus détaché et second degré pour Gérémy.

Les deux apôtres du rire vont se retrouver ensemble sur scène, dimanche, à Lille, pour la tournée « On ne plaisante pas avec l’humour » qui réunit des chroniqueurs comiques de France Inter. Presque un retour aux sources si on rembobine leur carrière.

Festival d’humour commun

« Pour nous, tout a commencé le 10 mars 2010, raconte Gérémy Crédeville. Lors d’un festival d’humour à la ferme Dupire de Villeneuve d’Ascq, Aymeric avait gagné le prix intermittent et moi le prix amateur. Il avait une petite longueur d’avance sur moi. » Longueur qu’Aymeric Lompret a conservée, dans la foulée, lors de l’émission télé « On ne demande qu’à en rire » : 40 passages contre 4 pour Gérémy Crédeville.

« Mes sketches n’étaient pas terribles pourtant, mais ça m’a offert une notoriété et c’étaient mes premiers cachets d’intermittents », se souvient Aymeric, ancien GO en village vacances et préparateur de commande à La Blanche Porte, une entreprise de vente à distance à Tourcoing. « Il m’a fallu dix ans et ma rencontre avec Pierre-Emmanuel Barré et Blanche Gardin pour construire une tournée qui ressemble à quelque chose », avoue-t-il.

Car aujourd’hui, les salles de 100 personnes ont laissé place aux jauges de 1.000 spectateurs. « Aujourd’hui, Gérémy a un petit temps d’avance sur moi, mais moi, je fais deux dates au Sébasto et lui, une seule », plaisante-t-il, heureux d’investir le plus grand théâtre lillois.

« France Inter nous a fait basculer dans un autre monde »

Pour Géremy, le Sébasto symbolise surtout le premier souvenir impérissable de scène. « J’ai fait la première partie d’Eric Baert en 2010 et avoir devant soi 1.400 personnes qui rient, c’était impressionnant. C’est cette expérience qui m’a donné envie de me lancer là-dedans », se souvient l’enfant de Lambersart, près de Lille. Bien lui en a pris car, comme pour son compère Aymeric Lompret, originaire de Neuville-en-Ferrain, à la frontière belge, ce sont désormais des centaines de milliers de personnes qui suivent ses chroniques radio sur le web.

« France Inter nous a fait basculer dans un autre monde », avouent-ils de concert. Car « devenir humoriste n’a jamais été un rêve de jeunesse » pour eux. « C’est peut-être pour ça que ça a marché », ajoute Gérémy. Adolescent, il se destinait à devenir prof de sport. « Ma mère était assistante maternelle. J’ai toujours vécu au milieu d’enfants et j’adore travailler avec eux », raconte-t-il.

Il est resté directeur du centre sportif de Lambersart entre 17 et 27 ans. Pourtant, à la même époque, son talent et son sens de la répartie explosent dans une troupe amateur de théâtre d’improvisation. Une expérience qui lui permet d’être à l’aise dans tous les domaines, y compris la chanson et la danse. « Après avoir participé à l’émission "Danse avec les stars", j’aimerais filmer les coulisses avec une caméra », explique-t-il.

« J’ai entraînement de foot en salle »

Parmi les défis qu’il aimerait encore relever figurent un premier rôle dans une troupe de théâtre et le doublage de films. Pour Aymeric, en revanche, les projets se tournent plutôt vers le cinéma. « Il y a quelques propositions, on verra », souligne-t-il, en avouant que « peu d’émissions télé (l) e font marrer ». « Je ne peux pas participer à "Danse avec les stars" comme Gérémy, j’ai entraînement de foot en salle. Et c’est vrai ! En revanche, j’aimerais bien faire "Les Z’amours" », sourit-il.

Une chose est sûre, il compte rester vivre à Lille. « J’ai longtemps hésité, mais je me sens bien dans cette ville. Il y a plein de choses à faire, notamment créer un festival d’humour dans des salles avec une buvette. Ça se passe toujours bien quand il y a une buvette », note-t-il, un sourire en coin. « Lille, c’est ma bouffée d’oxygène et mon inspiration quotidienne, assure, de son côté, Gérémy Crédeville. J’ai habité Paris quelque temps, ça m’a foutu le cafard. »

Premières gammes au Spotlight

Enfin, l’un comme l’autre n’oublie pas ce qu’ils doivent au Spotlight, une petite salle lilloise où ils ont fait leurs premières gammes. « C’est vrai que tous deux ont fait l’ouverture des scènes ouvertes en 2010, se rappelle Isabelle Baert, gérante des lieux. Pour nous, ce sera toujours un peu les bébés du Spotlight. »

Elle se souvient notamment de Gérémy. « Je le vois encore entrer ici d’un pas décidé. C’est quelqu’un de réservé mais qui sait où il va. » Quant à Aymeric, Isabelle le qualifie volontiers d'« attachant ». « Je ne suis pas surprise de leur réussite dans l'humour, assure-t-elle. Ce sont des bosseurs qui ont su, en plus, rester proches l’un de l’autre. »

* A Lille Grand Palais, salle Vauban, à 16 h, avec aussi Daniel Morin, Frédéric Fromet, Fanny Ruwet et Frédérick Sigrist.