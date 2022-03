On appelait ça un foyer de redressement. Entre 1960 et 2019, des centaines d’enfants et d’adolescents sont passées entre les mains de catholiques intégristes qui géraient le village de Riaumont, à Liévin, dans le Pas-de-Calais. Un livre Les enfants martyrs de Riaumont : enquête sur un pensionnat intégriste, qui vient de paraître*, raconte, à travers de nombreux témoignages, l’effroyable quotidien de ce centre perché sur une petite colline boisée, en plein cœur du bassin minier, mais à l’abri des regards. Entretien avec son autrice, la journaliste Ixchel Delaporte, dont le travail d'investigation a duré deux ans.

Comment vous est venue l’idée d’enquêter sur ce village d’enfants ?

Le point de départ, c’est un autre livre que j’ai écrit sur Vincent Lambert. Je révélais le fait qu’il avait été abusé par un prêtre. J’ai cherché à savoir si ce prêtre avait fait d’autres victimes. Parmi ces victimes, il y avait Bruno, ancien pensionnaire de Riaumont, qui a accepté de témoigner à visage découvert des souffrances, qui vont jusqu’au viol, qu’il a vécues au quotidien. Je suis partie, ensuite, à la recherche d’autres témoignages.

A-t-il été difficile de retrouver des témoins ?

En fouillant dans les archives départementales et nationales, j’ai retrouvé des listes d’enfants qui étaient envoyés à Riaumont. Car à partir de 1960, ces enfants, souvent issus des corons, y étaient placés par la direction départementale des affaires sociales. Le lieu était subventionné par l’Etat. Il faut se replacer dans le contexte. Les années 1960 correspondent aux premières fermetures des mines et à une délinquance infantile importante. Le prix de la journée est faible et il n’y a pas beaucoup de lieux pouvant accueillir des enfants pendant plusieurs années.

C’était un endroit considéré comme respectable…

Tout à fait. Son fondateur, Albert Revet, est aumônier au collège de Liévin. C’est un notable respecté, grand, costaud et avec beaucoup de gouaille. Dans ce projet de créer un centre pour « sauver les âmes des enfants issus du péché », comme il dit, il est soutenu par un juge de Béthune et par la mairie socialiste. A tel point que l’actuel maire de Liévin n’a pas souhaité être interviewé sur le sujet. Le terrain sur lequel se construit le village est cédé par les Houillères. Pour les institutions, Albert Revet fait œuvre de charité, alors qu’il met en place une véritable secte.

Quand apparaissent les premiers soupçons ?

Certains enfants, qui fréquentent au début le collège de Liévin, se plaignent des violences, mais personne ne les écoute et les punitions font taire les plus bavards. Certains parlent d’avoir été ébouillantés, par exemple. En 1978, c’est une prof du collège, Françoise, qui tire, la première, la sonnette d’alarme. Deux juges produisent un rapport accablant. Quelques articles de presse sortent, à l’époque. En 1982, le nouveau garde des Sceaux, Robert Badinter, finit par retirer l’agrément ministériel.

Pourtant, le centre va continuer à fonctionner…

En 1989, une école privée hors contrat, baptisée Saint Jean Bosco, est créée au sein du village et les enfants continuent d’être placées, mais directement par les familles. Et les maltraitances se poursuivent. La violence et la loi de la jungle sont érigées en système d’éducation. Entre les religieux et les enfants, mais aussi entre les enfants eux-mêmes. Il y a des viols des plus grands sur les plus petits. C’est l’internat de l’horreur.

Combien de personnes ont accepté de témoigner dans ce livre ?

Une cinquantaine et de toutes les époques. Le plus âgé a aujourd’hui 75 ans. Mais j’ai aussi interrogé des anciens éducateurs. Je me suis rendu compte que certains pensionnaires, qui étaient du côté des plus forts, estimaient avoir bien vécu leur passage. Ce travail a aussi permis de découvrir qu’un proche de Martine Aubry, André Dupon, aujourd’hui directeur de l’association d’insertion Vitamine T, a également fait partie de l’encadrement de ce centre.

Quelle est la situation du village de Riaumont, aujourd’hui ?

A la suite d’un nombre important de plaintes déposées, une enquête a été ouverte en 2013. Elle a conduit à mettre en examen onze personnes pour viols, agressions sexuelles et maltraitances. La communauté a fini par subir une fermeture administrative en 2019. Reste que des enfants ont souffert pendant près de soixante ans. Il y a eu un suicide en 2001 et l’affaire a été classée. Tout le monde porte sa part de responsabilité dans cette affaire.

* 22 euros, Editions du Rouergue.