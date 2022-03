Sur le papier, le futur palais de justice de Lille et ses 25.000 m2 ont fière allure. Lumineux, moderne, le bâtiment, qui devrait voir le jour en 2025 à la limite de La Madeleine, a de la gueule. Un véritable trompe-l’œil pour les magistrats et avocats lillois unis pour dénoncer le futur équipement, dont le côut est évalué à 100 millions d'euros. Après 50 ans passés dans le palais du Vieux-Lille qui n’est plus conforme aux normes de sécurité, la justice lilloise va devoir déménager à contrecœur dans un bâtiment sous dimensionné.

« Avant même que la première pierre ne soit posée, il est déjà trop petit », tranche la magistrate Audrey Bailleul, représentante lilloise de l’Union syndicale des magistrats (USM). Même son de cloche du côté de Me Marie-Christine Dutat. « On est dans un palais de justice qui est d’ores et déjà sous dimensionné. En 1970, dans l’actuel palais de justice, il y avait 200 avocats dans 395 m2. Dans le futur palais, on aura 110 m2 pour 1.400 avocats. Il y a quand même un petit problème », ironise le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille.

Séparation physique imposée entre justiciables et magistrats

Outre le manque de place, sont également déplorés la mise en place de bureaux partagés, la réduction de salles d’audience ou le sentiment de vouloir « fonctionnariser » la magistrature. Mais le principal grief reproché au futur palais est la séparation physique imposée entre justiciables et magistrats.

« Ce principe de base a dirigé tous les travaux des architectes. Justiciables et magistrats ne doivent surtout pas se croiser. Les rencontres ne peuvent se faire que dans une salle publique d’audience que l’on doit réserver. Ce n’est pas conforme à nos fonctions où la confiance et le dialogue doivent s’instaurer » déplore Audrey Bailleul.

« Il n’y aura plus la possibilité pour le justiciable ou l’avocat d’aller parler directement à un magistrat quand on aura une difficulté dans un dossier On éloigne le justiciable du magistrat », regrette également Me Dutat.

La salle des pas perdus du futur palais de justice de Lille. - Agence OMA

Le sentiment de ne pas être entendu depuis cinq ans

Des griefs qui ne sont pas nouveaux. Car la construction d’un nouveau palais de justice ne vient pas de tomber du ciel. Le projet, mené par le ministère via l’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), est dans les cartons et fait débat depuis 2017. Mais malgré leurs protestations et leurs pétitions, magistrats et avocats ont le sentiment de ne pas avoir été entendus par leur ministère de tutelle.

« Il n’y a aucune volonté de dialogue depuis le début. On est face à un mur. On est très remontés d’autant plus qu’on nous a fait savoir que ce palais serait le modèle de tous les palais de justice qui vont être construits dans le futur », assure la représentante de l’USM.

Surélever le palais pour gagner de la place ?

Pourtant, pas question de baisser les bras. Si les travaux sont censés démarrer en mai pour une livraison mi 2025, magistrats et avocats espèrent pouvoir encore faire évoluer le projet architectural pour gagner de la place en construisant plusieurs étages.

« On a demandé à surélever le palais, ce qui est possible au niveau du plan local d’urbanisme. Aujourd’hui, il y a un arrêté de permis de construire qui est déposé et des travaux qui vont bientôt commencer. Mais soit on construit un palais de justice qui est déjà inadapté, soit on attend un peu, on dépose un permis de construire modificatif pour prendre en compte tous les arguments des avocats, des magistrats et des greffiers. Ça retardera peut-être le projet de 6 mois ou d’un an mais ça permettra d’avoir un palais de justice vraiment fonctionnel qui durera au moins 50 ans », espère Me Dutat.

Pour se faire entendre et changer la donne, magistrats et avocats, qui ont lancé une pétition sur les réseaux sociaux, comptent sur le soutien d’élus. Car « dans l’état actuel des choses, aucun d’entre nous n’envisage de travailler dans de bonnes conditions dans ce palais. Ce n’est profitable pour personne » conclut Audrey Bailleul.