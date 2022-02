On n’a même pas eu le temps de se remettre de l’édition 2021 de Séries mania que le prochain opus se pointe à l’horizon. Le festival international de séries, qui se tient à Lille, se déroulera en effet du 18 au 25 mars dans une version « normale », entendons non polluée par l’épidémie de coronavirus. 20 Minutes a déjà fait le tour de la programmation, dévoilée en grande partie ce jeudi par l’organisation. Pour autant, cet événement ne se limite pas aux projections dans les salles de cinéma et promet bien d’autres animations.

La maire de Lille, Martine Aubry, a annoncé que le village Séries mania allait pouvoir reprendre ses quartiers au Tri postal : « Comme ça, vous pourrez faire plus de bruit puisqu’il y a moins de riverains ». Et c’est tant mieux, parce que c’est exactement ce que comptent faire les organisateurs avec, notamment, le retour des « soirées ». Pour l’ouverture, « The Wire », c’est rien de moins que DJ Cut Killer qui animera la soirée, suivie de Tim, Lazy Flow et Dirty Berlin, le vendredi 18 mars de 22h à 3h. Trois autres soirées suivront, les 19, 24 et 25 mars.

Soirées, dédicaces, animations

C’est aussi au Tri Postal que sera installé le « fan-club », l’endroit où les visiteurs pourront rencontrer les acteurs et réalisateurs de leurs séries préférées. Sont déjà annoncées les équipes de « En famille » et de « Skam ». Aucune date précise n’a encore été avancée. Pour les plus littéraires, des dédicaces d’auteurs comme Michel Bussi, Joël Dicker ou encore Niko Tackian sont prévues.

A part faire les groupies, les visiteurs auront aussi la possibilité de participer à un escape game, de déambuler dans les décors immersifs de « Game of Thrones », « Stalk », « l’Attaque des Titans » et « Mentalist », d’assister à un concours de cosplay ou de profiter d’expositions sur le thème « Une nounou d’enfer » et « The Wire ». L’organisation proposera aussi des ateliers pour les enfants, entre 8 et 16 ans, gratuits sur réservation. Entre autres, ils seront initiés au scénario, sérigraphie, diorama, storyboard, doublage, casting…

Hors les murs

Séries mania prendra aussi ses aises en dehors du Tri postal. A commencer par les bars Le dernier bar avant la fin du monde, La luck, KaraFun bar, Aux briques, Uno’s bar et Le Level. Le 22 mars, de 18h30 à 22h, les établissements proposeront des blind tests, quiz, karaoké, tournois. Le lendemain, de 20h à 22h, un grand loto se tiendra au Bistrot de St-So avec des « cadeaux séries » à gagner.

Comme à Avignon, Séries mania a aussi son festival off qui se déroulera en amont de la programmation officielle, dès le 18 février. Les événements seront délocalisés dans plusieurs communes de la région : Lens, Dunkerque, Wallers, Saint-Quentin, Amiens et Tourcoing. Le programme est déjà disponible sur le site internet de Séries mania.