Selon le ministère de l’Intérieur, le nombre de personnes victimes de violences conjugales était en augmentation de 10 % en 2020 par rapport à 2019. Si la Mission interministérielle pour la protection des femmes a effectivement noté une forte hausse des violences faites aux femmes au cours du premier confinement, il existe une autre raison : la libération de la parole. De plus en plus de victimes saisissent la justice, faisant augmenter de manière exponentielle le nombre de signalements. Pour autant, beaucoup se murent encore dans le silence. Une convention signée entre le Centre hospitalier (CHU) de Lille et le parquet local pourrait changer la donne.

En octobre, Eric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, se félicitait « que les innovations et efforts continus de la France en matière de lutte contre les violences conjugales […] soient reconnus au-delà de nos frontières ». Et il est vrai que le gouvernement a mis le paquet ces dernières années : 3919, téléphone grave danger, bracelet anti rapprochement, fichier des auteurs de violences conjugales… Mais tout cela ne peut être mis en place que lorsqu’une procédure judiciaire est engagée. Ce qui est loin d’être toujours le cas.

« Dans les faits, beaucoup de femmes ne donnaient pas suite »

Jusqu’à maintenant, une victime de violences conjugales qui était prise en charge aux urgences de l’hôpital ou à l’unité médico-judiciaire devait ensuite se rendre dans un commissariat de police ou dans une gendarmerie pour y déposer plainte. Cette plainte était ensuite envoyée au parquet qui se chargeait d’entamer les poursuites. « Dans les faits, beaucoup de femmes ne donnaient pas suite », reconnaît-on au parquet de Lille. D’où l’idée de modifier le protocole.

C’est désormais le CHU qui va signaler directement les faits de violences conjugales aux services de la procureure de Lille. « Cela ne peut évidemment se faire qu’avec le consentement de la victime, sauf cas exceptionnels », nous confirme-t-on au parquet. Ce sera ensuite la victime qui sera contactée par les forces de l’ordre pour déposer plainte sur rendez-vous et non plus l’inverse. « Ce protocole simplifie le parcours des victimes en facilitant leur orientation vers les autorités en charge des enquêtes et des poursuites », poursuit le parquet.

Si cela est à la marge, il existe néanmoins de nombreux témoignages de femmes dénonçant l’attitude de certains policiers lorsqu’elles venaient déposer plainte pour des violences conjugales ou des violences sexuelles. Nos confrères de Médiacités se sont d’ailleurs fait l’écho de cas survenus à Lille. Au national, le site Douplepeine.fr recense des dizaines de cas de ce genre. Le fait de passer d’abord par la case procureure réduit d’autant ce risque pour la victime.