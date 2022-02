C’est un site historique de l’économie régionale. Située à cheval sur les communes de Villeneuve-d’Ascq et Croix (Nord-Pas-de-Calais), l’ancien site des 3 Suisses est en train de vivre une deuxième vie. De 1966 à 2012, la célèbre filature et société de vente par correspondance avait installé quatre immenses entrepôts où étaient acheminés, emballés et expédiés les produits choisis sur catalogues par les clients.

Après avoir connu un véritable âge d’or, la société, un peu tombée en désuétude au début des années 2000, a fini par déménager pour se réinventer en laissant derrière elle 30 hectares de friche industrielle.

La ville du quart d’heure

Un immense espace racheté il y a cinq ans par le promoteur immobilier Nhood, associé à Link City, qui a décidé de transformer totalement la friche et d’appeler le projet « La Maillerie » en forme de clin d’œil à l’histoire du site. D’ici 2024, l’idée est d’en faire un nouveau quartier où tout est accessible à pied.

« On est dans l’idée de la ville du quart d’heure. Concrètement, notre objectif c’est de pouvoir proposer à nos habitants tout ce qui peut faire leur vie à moins d’un quart d’heure à pied. On est dans l’idée de limiter les déplacements. On pourrait vivre sans sortir de ce quartier mais ce n’est pas notre idée. On veut vraiment être un trait d’union entre les villes de Croix et de Villeneuve-d’Ascq avec qui on a construit ce quartier », explique Aurélie Thumerelle, responsable animation et communication du site de La Maillerie

Logements, bureaux, services et restauration

Si 711 logements sont en train d’être construits sur le site, de nombreux services sont aussi prévus. Ainsi, on pourra trouver des bureaux, une école primaire, une crèche, une résidence senior, une résidence étudiante, un hôtel, un espace de loisirs ou encore une maison médicale. Il est déjà possible de faire ses courses ou d’aller manger dans le seul des quatre entrepôts des 3 Suisses resté intact.

A l’intérieur a ouvert depuis quelques semaines un resto de 300 couverts lancé par l'équipe de Brique House mais aussi des halles gourmandes Biltoki. Dans un espace de 1000 m² on y trouve ainsi 24 commerces de bouche indépendants de la région lilloise. Il est possible de faire ses courses mais aussi de se poser pour boire un verre. « Entre les gens qui y vivront, ceux qui y travailleront et ceux qui viendront y faire leurs courses, on estime que 3 à 4.000 personnes circuleront chaque jour sur le site », assure Aurélie Thumerelle. De quoi donner une nouvelle vie à un endroit riche d’histoire.