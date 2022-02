C’est une scène que beaucoup d’entre nous a déjà vécu au moins une fois en vacances. Chercher un marché dans le coin mais sans vraiment savoir où aller ni quoi y trouver. Cette question, Kevin Morlet se l’est aussi posée.

« J’avais toujours deux soucis quand je cherchais des marchés autour de moi : avoir des infos précises et savoir ce que je pouvais y trouver. Je n’ai jamais compris pourquoi les commerçants non sédentaires n’avaient pas d’outils pour communiquer sur leurs offres », explique le Nordiste de 39 ans.

12.000 marchés référencés dans toute la France

Alors, plutôt que de procrastiner, Kevin a décidé d’agir en créant Saveur Marché, une application dédiée aux marchés. Après avoir référencé patiemment et pendant des mois les 12.000 marchés de l’Hexagone répartis dans 6.800 communes (à titre d’exemple, Lille est riche de 18 marchés), Kevin Morlet a développé son appli. En fonction de l’endroit où on se trouve, on peut y découvrir les marchés alentour avec les jours et horaires précis mais aussi le nombre de commerçants présents, leurs spécialités et quelques photos des lieux. Il est également possible de laisser des commentaires et de noter les différents marchés.

Idéal pour s’y retrouver dans une offre pléthorique même si l’application reste perfectible. Car tous les commerçants ne jouent pas encore le jeu, faute de temps et de moyens. « Il y a 150.000 commerçants itinérants en France.et aujourd’hui on a 500 commerçants abonnés. Le but c’est de les équiper au maximum. Il faut clairement qu’on passe la seconde », reconnaît le créateur de l’application.

Téléchargée 30.000 fois en un an

« On va travailler avec des fédérations de commerçants (fromagers, primeurs, poissonniers…) qui vont diffuser l’offre auprès de leurs adhérents. On s’est aussi rapproché des villes pour qu’elles fassent la communication auprès des commerçants. »

D’ailleurs, si l’application est gratuite, les commerçants et les collectivités qui le désirent peuvent s’abonner à Saveur Marché moyennant douze euros par mois. Un tarif qui leur permet de communiquer des infos sur leurs marchandises ou sur les animations autour du marché. Lancé il y a un peu moins d’un an, l’application a déjà été téléchargée 30.000 fois. Vous n’aurez désormais plus d’excuses si vous ne trouvez pas un marché près de chez vous.