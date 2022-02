La flambée des prix de l’immobilier n’est clairement pas une vue de l’esprit. Selon une étude publiée par Meilleurs Agents, les prix de l’immobilier ont explosé ces 20 dernières années à Lille (et dans le reste de la France). Entre 2000 et 2021, le prix moyen du m² est ainsi passé de 933 euros à 3.228 euros soit une augmentation de 246 % !

Lille est loin d’être un cas isolé car les prix ont augmenté dans toutes les villes de France, la palme de l’explosion revenant à Bordeaux où le prix au mètre carré a bondi de 370 % en 20 ans.

Une vraie perte de pouvoir d’achat

Comme les salaires n’ont pas augmenté de la même façon, la flambée des prix de l’immobilier a clairement entraîné une perte de pouvoir d’achat. Quand un salarié qui gagne 1.660 euros nets par mois pouvait s’acheter 59 m² en 2000, il ne peut plus acquérir que 37 m² en 2021.

Et les plus gros salaires ne sont pas épargnés. Pour un salarié qui émarge à 3.000 euros nets mensuel, la perte de pouvoir d’achat est encore plus importante avec une diminution de 38 m². Quand il était possible d’acquérir 104 m² en 2000, on ne peut plus acheter que 66 m² à Lille. Plus largement, au niveau national, les Français ont perdu 35 % de leur pouvoir d’achat immobilier en 20 ans, soit 18m² , c'est-à-dire l’équivalent de 2 pièces.