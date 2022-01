C’est normalement la reine des classiques cyclistes. Mais quand on la prend en sens inverse et sans secteurs pavés mythiques, Roubaix-Paris n’a pas exactement la même symbolique. Ça tombe bien, car c’est justement pour marquer les esprits que cinq enseignants de Roubaix ont décidé de rallier leur ville à la capitale en quatre jours de vélo. Partis mardi midi de la ville nordiste, ils vont rouler jusqu’au ministère de l’Education afin de faire entendre leurs revendications sur le manque de moyens dans l'Education Nationale.

« Il y a un vrai manque de moyens en termes de personnel. Par exemple dans le Nord, à la rentrée de septembre, il y avait 124 postes sans personne dessus à cause d’un manque de recrutement. Du coup, on va piocher dans le vivier des profs remplaçants mais ça entraîne par ricochet des problèmes de remplacement ailleurs. Cette année, on nous a dit d’entrée que les profs absents ne seraient pas remplacés. En moyenne, il y a aujourd’hui 400 classes non remplacées. », déplore François Vandergoten, professeur remplaçant à vélo et co-secrétaire du syndicat SNUipp-FSU.

Les problèmes de remplacement ne datent pas du Covid

Et le problème ne date pas du variant Omicron qui ajoute de la difficulté à la difficulté avec son lot de contaminations. Ces problèmes de remplacement sont structurels depuis plusieurs années. « Le Covid a rendu cette situation beaucoup plus visible. Mais avant quand un prof n’était pas remplacé, les élèves étaient répartis dans d’autres classes ce qui impactait les élèves et les profs. Mais le problème était invisibilisé. Alors qu’avec le nouveau protocole sanitaire, les parents sont impactés car ils doivent garder leurs enfants si un prof est absent. »

Dans leur parcours entre Roubaix et Paris, les profs, qui se sont mis en grève pour participer à cette action, recueillent les doléances des collègues d’autres académies qui les accueillent chaque soir (Beauvais ce jeudi, après Arras et Amiens). Ils espèrent pouvoir les remettre vendredi après-midi au ministère, histoire que cette randonnée de cyclo-profs ne soit pas que symbolique.