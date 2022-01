Nouveau drame de la route. Une semaine après la mort d'un adolescent percutée par un camion dans le quartier de Lille-Fives, c’est un homme de 55 ans qui a été tué, lundi matin, sur la départementale 120, à Flers-en-Escrebieux, près de Douai, dans le Nord. L'accident met aussi en cause un poids lourd, a-t-on appris du Service d’incendie et de secours (Sdis) du Nord.

Le nombre de tués à vélo augmente

Le point commun de ces deux décès, c’est que les deux victimes roulaient à vélo. Ce mode de locomotion est de plus en plus prisé, mais il représente aussi de plus en plus de tués lors des accidents routiers. En 2021, neuf cyclistes ont trouvé la mort sur le bitume, dans le département du Nord. Ils étaient sept en 2020 et cinq, en moyenne, lors de la période 2017-2019.