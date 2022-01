Ni tout à fait vrai, ni absolument faux. Dans un post Twitter publié, lundi, le candidat de Debout la France à l’élection présidentielle 2022, Nicolas Dupont-Aignan, a affirmé que l’hôpital de Roubaix interdisait désormais les visites. Son indignation a été reprise, illustrée par une photo de l’hôpital légendée « Rendons le droit de visite aux patients. Libérons-les ». Sauf que cette affirmation n’est pas tout à fait exacte.

Depuis presque deux ans, à chaque vague de l’épidémie de coronavirus, les structures de santé mettent en place des « protocoles Covid » pour éviter de faire de leurs établissements des clusters du virus. On se rappelle des mesures drastiques mises en place dans les Ehpad ​en 2020 qui ont privé les résidents de tout contact avec l’extérieur.

Les visites à l’#hôpital de #Roubaix sont désormais interdites, mais de quel droit ?

Rendons le droit de visite aux patients, droit important pour le bien-être psychologique et qui contribue au rétablissement des patients…

Libérons-les en avril prochain ! pic.twitter.com/Hd7ZuZnIEj — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) January 10, 2022

Périodiquement, des mesures plus ou moins strictes concernant les visites ont été prises dans les centres hospitaliers des Hauts-de-France mais aussi dans les établissements de l’ensemble du territoire national. Il n’y a là rien de nouveau. Pourtant, lundi, sur Twitter, Nicolas Dupont-Aignan écrivait : « Les visites à l’hôpital de Roubaix sont désormais interdites, mais de quel droit ? Rendons le droit de visite aux patients, droit important pour le bien-être psychologique et qui contribue au rétablissement des patients ».

FAKE OFF

Contactée par 20 Minutes, la direction du centre hospitalier de Roubaix reconnaît avoir revu « temporairement ses règles de visite » et mis en place des mesures « validées avant leur mise en place par la commission des usagers et la cellule de crise de l’établissement ». Les raisons évoquées sont « l’intense circulation du virus », « la présence de nombreux patients COVID + hospitalisés » et « plusieurs clusters identifiés dans certains services ».

Il est vrai qu’à l’hôpital Victor Provo et dans le service Ssr/addictologie, les visites ont été suspendues, « sauf dérogation validée par un médecin touchant notamment aux fins de vie, personnes en détresse, personnes âgées fragiles ou nécessitant un accompagnement ». Elles sont toujours possibles, sous conditions, en maternité, en pédiatrie, dans les Ehpad, les Usld et même dans les unités de réanimation et de soins continus.