Il n’y a pas que les footeux qui ont le droit à leur album Panini ! Depuis cet été, l'Echappée Bière, une agence lilloise de tourisme brassicole a créé le premier album de vignettes dédié aux brasseries. Une idée née bêtement lors d’un déménagement.

« En faisant ses cartons, un membre de l’équipe est tombé sur un vieil album Panini de foot. Ça a rappelé beaucoup de bons souvenirs liés à l’enfance à plusieurs personnes. Et très vite, on s’est dit que ça pouvait être une bonne idée à transposer dans le monde des brasseries », raconte Aurélie Baguet, cofondatrice de l’Echappée Bière.

L'album comprend 220 stickers à coller dans l'album - L'Echappée Bière

220 vignettes à collectionner

Ne restait plus qu’à se mettre d’accord sur les brasseries à mettre en avant dans l’album. Le choix s’est finalement porté sur 20 brasseries situées dans toute la France et avec le même point commun : la créativité. « On a par exemple une brasserie expérimentale de Saône-et-Loire qui fait de la bière en barrique en utilisant un procédé de vinification. Globalement, on met en avant des gens qui ont une manière de travailler hyperqualitative », poursuit Aurélie Baguet.

Chaque brasserie possède ainsi une double page de vignettes avec les brasseurs et les bières produites sans oublier la fameuse « brillante » ou vignette dorée où figure le logo de la brasserie. Une description de la brasserie est également développée sur la page. Tous les festivals importants autour de la bière sont également répertoriés dans un album qui comprend au total 220 stickers.

Pour 10 euros, vous pouvez ainsi obtenir l’album et cinq paquets de vignettes disponibles sur le web ou dans les brasseries partenaires. Une occasion ludique de découvrir les brasseries les plus créatives de France.