Un resto de burgers lillois se retrouve dans le top 50 mondial de Deliveroo

Dans la série des classements et autres « tops » de début d’année, l’entreprise de livraison de nourriture à domicile Deliveroo a établi le sien pour l’année 2020. Surprise de taille, un restaurant lillois ouvert depuis à peine un an, Le Braisé, s’est taillé une place de choix dans le top 100 des plats les plus livrés dans le monde.

Au cours des deux dernières années, l’épidémie de coronavirus a fait bondir le recours à la livraison à domicile, y compris pour ce qui concerne la nourriture. Ce qui n’a pas empêché certains entrepreneurs aventureux de se lancer et d’ouvrir leurs restaurants, couplant l’offre « sur place » à de la livraison. C’est le cas du restaurant Le Braisé, ouvert en janvier 2020 dans le quartier de la porte de Valenciennes, à Lille. Les trois associés qui ont monté cette affaire proposent des « burgers gourmets », un choix plutôt audacieux lorsque l’on sait l’offre qui existe déjà dans la métropole. Malgré cela, et malgré la situation excentrée de l’établissement, le succès est au rendez-vous.

En moins d’un an, Le Braisé a accroché la cinquième place du top 30 Français de Deliveroo, derrière trois restaurants parisiens et un bordelais. Un exploit puisqu’il faut aller à la 27e place pour retrouver Lille dans ce classement avec le Mac and cheese au jambon de chez Picard. Mais mieux encore que le top France, Le Braisé est aussi particulièrement bien classé dans le top 100 mondial, à la 36e position, entre le Mary’s Burger du Mary’s, à Sydney, en Australie et The Pepperoni Pizza des Dough Bros, à Hong Kong, en Chine.