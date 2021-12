Certains ressortissants britanniques ne peuvent plus utiliser depuis plusieurs jours le tunnel sous la Manche pour transiter par la route par la France afin de rejoindre leur résidence européenne, en vertu des règles de circulation mises en place par la France pour freiner l'épidémie de Covid-19, créant la confusion à la frontière.

Le blocage concerne les Britanniques officiellement résidents d’un pays de l'Union européenne autre que la France, et qui passent habituellement par la France pour s’y rendre, comme c’est le cas en cette période de retour des fêtes. Ceux qui résident en France ne sont pas concernés.

« Considérés comme des citoyens de pays tiers »

« A moins qu’ils ne détiennent une résidence française, les citoyens Britanniques sont désormais considérés comme des citoyens de pays tiers et ne peuvent plus transiter par la France par la route pour rejoindre leur pays de résidence dans l’UE », a tweeté ce mercredi Eurotunnel, la filiale du groupe Getlink qui gère le tunnel sous la Manche, évoquant une décision du gouvernement français du 28 décembre.

Idem pour les ferries : « Seuls ceux qui possèdent une résidence en France seront autorisés à entrer en France », a écrit dans un tweet la compagnie P&O Ferries.

Le ministère de l’Intérieur met les choses au clair

Le ministère de l’Intérieur a répondu de son côté qu’il n’y avait pas eu de changements de règles, et qu’il s’agissait de l’application des consignes aux frontières, mises à jour le 18 décembre.

« Les Britanniques, mêmes bénéficiaires de l’accord de retrait, sont des ressortissants de pays tiers, l’accord de retrait leur permettant d’être dispensés (pour l’instant) d’un titre de séjour », a précisé le ministère. « Dès lors, et alors même que l’intitulé de la catégorie est silencieux sur ce point, il semble logique de la lire de manière cohérente avec les autres ressortissants de pays tiers et ne pas permettre le transit vers un autre pays de l’UE. »

Consternation chez les passagers

L’application de ces règles a surpris des passagers britanniques qui avaient prévu d’utiliser l’Eurotunnel pour retourner dans leur pays européen de résidence, certains témoignant sur Twitter que l’accès au tunnel leur a été refusé juste avant l’embarquement.

Elle suscite confusion et désarroi auprès des personnes qui s’apprêtaient à voyager, comme Fiona Navin-Jones : « Je suis complètement perdue, ça n’a pas de sens ! », explique la Britannique, actuellement en Grande-Bretagne et qui devait rentrer jeudi en voiture avec ses enfants, son mari et son chien en Belgique, où elle vit depuis 14 ans.

Venue passer Noël avec sa famille, elle se retrouve dans l’impossibilité de prendre la même route qu’à l’aller. « Maintenant, je n’ai pas le droit de rentrer chez moi », constate cette professeure, estimant qu’il s’agit d’une « question de Brexit déguisée avec du Covid ».