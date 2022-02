« Parce que c’est dans le Nord qu’on rit le plus fort. » Grégoire Furrer, fondateur du Comedy Festival de Montreux, en Suisse, a choisi Lille pour implanter un nouveau rendez-vous comique baptisé Lillarious. Mais à en croire le producteur, ce sont des spectacles et des événements innovants qui seront proposés du 1er au 5 février, au Nouveau-Siècle, à la Comédie de Lille et au Spotlight. 20 Minutes vous dévoile le programme de ce nouveau rancard de l’humour sur scène.

« Voilà longtemps que je souhaitais créer un festival en France, le centre de la francophonie, raconte Grégoire Furrer. C’est une rencontre avec Xavier Bertrand, en 2019, qui m’a décidé à venir à Lille. Et le Covid nous a obligés à attendre 2022 pour nous lancer ».

Galas inédits et pépites de l’humour francophone

Hors de question, cependant, de se contenter de dupliquer le mode d’emploi de Montreux. « Quand j’ai créé le Comedy Festival, il y a 32 ans, l’humour n’était pas un art reconnu comme aujourd’hui, confère Grégoire Furrer. Et il y avait moins d’espaces pour se produire. Aujourd’hui, on ne peut pas refaire la même chose. D’autant qu’il existe environ 150 festivals d’humour en France. »

Première nouveauté : des galas inédits. Ainsi deux soirées « Stand up in the rain » (4 et 5 février) doivent mettre en scène un duo de choc avec deux régionaux de l’étape : le Lillois Gérémy Crédeville et le Belge Guillermo Guiz, également connus pour leur chroniques sur France Inter. « L’idée est de présenter un spectacle dirigé par ces deux humoristes pour emmener sur scène une dizaine de talents », explique Grégoire Furrer.

Deuxième nouveauté : les pépites de l’humour francophone (3 et 4 février) qui doivent permettre à des artistes venus des quatre coins de monde de se produire pour la première fois en France. « Ce sera une vraie découverte », explique celui qui organise aussi un Comedy Club en Côte d’Ivoire et vit à Montréal la moitié du temps pour scruter les jeunes pousses du rire.

« L’humour peut-il sauver le monde ? »

Mais le festival ne se contente pas de mettre à l’affiche des humoristes. Une soirée-conférence est également prévue (le 2 février) sur le thème « L’humour peut-il sauver le monde ? », avec François Rollin, autre régional de l’étape. Le "professeur Rollin" expliquera les dangers de la bien pensance, en compagnie, entre autres, de la neuropsychologue Sylvie Chokron et du spécialiste de la rhétorique, Clément Viktorovitch.

Master class, états généraux et expériences sur le rire du futur viendront compléter l’affiche de la première édition de Lillarious. « On essaiera de voir, notamment, si humour et réalité virtuelle sont compatibles, souligne encore Grégoire Furrer. Explorer la place et le pouvoir de l’humour dans notre société. Débattre sur le métier et défendre le secteur de cet art majeur, voilà notre ambition. »