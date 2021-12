En ce mercredi de décembre, il n’y a pas encore grand monde au 7, rue du Chemin de Fer, à Roubaix. Entre la gare et le musée de la Piscine, ce nouveau tiers-lieu est pourtant déjà remarqué par le public comme par la presse (des reportages ont été diffusés dans La Vie et Le Monde). Ici, des machines tricotent vos futurs pulls et paires de chaussettes en direct.

« Nous avons déjà de nombreuses commandes, notamment pour la période de Noël, assure Sacha Boyadjian, directrice générale. Des gens nous appellent même de Normandie. Ça démarre tellement bien que nous allons racheter une deuxième machine pour les chaussettes et que nous avons déjà embauché une personne supplémentaire » Particularité : ici, il faut que les salariés sachent servir au bar… et repasser des chaussettes !

Un verre et un pull au bar

Il faut dire que le concept, lancé réellement il y a un mois, a de quoi séduire. Les Trois Tricoteurs est certes un bar, mais derrière une grande baie vitrée, des machines fabriquent… des pulls et des chaussettes à la demande. On commande son pull ou sa paire de chaussettes au bar, la couleur, la forme, voire son motif, et monnayant 7 à 85 euros, on peut repartir 10 minutes plus tard avec ses chaussettes. Il faut 45 minutes plus confectionner le pull. En attendant, on peut siroter un verre au bar.

Une chaussette en cours de fabrication aux Trois tricoteurs. - Nicolas Montard

Ce concept est unique en France, indique l’ancienne élève de l’École nationale supérieure des arts et industries textiles (Ensait) de Roubaix. Devenue ingénieure textile, Sacha Boyadjian cherchait du sens dans une nouvelle activité, autour du zéro déchet et de la production raisonnée. D’où cette fabrication de vêtements à la demande, du fil au produit fini, avec deux de ses anciens camarades.

Pour les créateurs aussi

Il a fallu, néanmoins, trouver les machines. Celle pour le pull, en provenance du Japon, a nécessité un investissement de 150.000 euros, et 30.000 euros pour la tricoteuse de chaussettes italienne. Les pulls sont réalisés en laine mérinos australienne, les chaussettes en coton égyptien, filée et teintée en Italie.

Dans ce bar, on peut boire un verre pendant que des pulls et chaussettes sont en fabrication. - Nicolas Montard

Avec ce matériel, les Trois Tricoteurs touchent aussi un autre public. Par exemple, une entreprise roubaisienne vient de commander 500 paires de chaussettes personnalisées pour Noël. Des créateurs profitent aussi de ces machines pour leurs petites séries. « Leur machine m’offre à la fois une solution technique qui permet d’éviter les coutures sur la manche, mais aussi de produire de petites quantités », explique Nathalie Chalvet, installée à Rouen pour « Jeanne a dit ».