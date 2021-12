Tatoueur de membres artificiels. Pour les personnes ayant perdu un membre, la prothèse de remplacement est avant tout un appareil utilitaire. Il n’y a pas si longtemps encore, l’esthétique importait peu tant que ces extensions artificielles faisaient le job. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, à tel point d’ailleurs que la personnalisation des prothèses entre même dans le processus d’acceptation. C’est le credo de la société U-Exist, basée à Roubaix, près de Lille.

Créée en 2014, U-Exist se définit comme un studio de design orthopédique. Son fondateur, Simon Colin est orthoprothésiste de formation. « A la fin de mes études, j’ai rédigé un mémoire sur la personnalisation des appareillages orthopédiques. J’ai pu constater l’impact que cela pouvait avoir sur la psychologie de la personne mais aussi sur le regard extérieur », explique l’entrepreneur. Ça, c’était en 2008. Dans la foulée, il a monté « Custoprothétik », un collectif d’artistes puis, en 2014, sa société, U-Exist.

« On peut travailler comme le font les tatoueurs »

Les débuts ont été assez difficiles, il fallait que la démarche soit acceptée. « Au fil des années, le handicap est de moins en moins marginalisé et même valorisé avec les Jeux paralympiques. Nous, on surfe sur cette tendance pour permettre aux patients d’avoir accès à la personnalisation », poursuit Simon Colin. C’était un combat pour U-Exist puisque le dernier mot revenait aux orthoprothésistes : « Ce sont eux qui proposent la personnalisation aux patients, qui prennent en charge le surcoût et qui incluent cela au processus de fabrication », insiste-t-il.

Différents modèles de prothèses customisées par U-Exist. - U-Exist

A son catalogue, U-Exist dispose de plus de 350 motifs différents. A l’instar d’un accessoire de mode, le patient choisit un motif qui correspond à son style, sa garde-robe ou part sur de la customisation sur mesure. « On peut travailler comme le font les tatoueurs, avec des dessins créés spécifiquement pour une personne et qui ne sera jamais réutilisé ». Ce type de prestation sera en revanche à la charge du patient avec des tarifs compris entre 100 et 1.500 euros.

La prothèse devient une surface d’expression

Cette démarche de personnalisation des prothèses et des orthèses, de plus en plus en vogue, montre une évolution des mentalités selon Simon Colin : « On s’assume, on s’affirme et on s’affiche plus facilement. Cela permet aussi de délier les langues sur le handicap dans l’environnement des patients. Les gens posent des questions alors qu’avant, ils n’osaient pas ».

Le studio de création de U-Exist, à Roubaix. - U-Exist

La prothèse devient une surface d’expression dont toutes les générations s’emparent. Dans les premières années de son activité, U-Existe travaillait essentiellement pour des femmes, des enfants ou des ados. Aujourd’hui, il n’y a plus de distinction, y compris pour les personnes âgées qui ont toujours porté des prothèses classiques. « Le jour où on leur propose ça, sur le coup, elles sont un peu surprises. Et elles nous rappellent finalement en expliquant qu’elles trouvent ça terriblement logique », assure Simon Colin.