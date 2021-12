Fermeture du robinet. Le conseil régional des Hauts-de-France a annoncé, ce mercredi, que le paiement à la SNCF de la redevance pour le service de TER était suspendu « avec effet immédiat ». Les promesses du transporteur ferroviaire de rétablir un fonctionnement normal du réseau avant la fin novembre n’ont pas été tenues selon la région.

Par le truchement de Franck Dhersin, vice-président des Hauts-de-France en charge des Transports, la région avait mis un bon coup de pression à la SNCF il y a un mois. L’élu avait pointé une liste de griefs longue comme un jour sans pain à l’encontre de la SNCF, résumée sobrement en de « nombreux dysfonctionnements ».

Pire réseau TER de France en termes d’annulations de trains

En cause, particulièrement, les taux de suppression de trains et les retards qui ont bondi depuis le début de l’année 2021. Et pour enfoncer le clou, le rapport de l’Autorité de la qualité de service dans les transports (AQST) est tombé dans la foulée, qualifiant le réseau TER des Hauts-de-France comme le pire de France en termes de retards et d’annulations.

Avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, la SNCF avait sorti de son chapeau un « plan de redressement d’urgence » censé permettre de rétablir un service normal avant décembre. « Aujourd’hui, force est de constater que l’ensemble des dysfonctionnements subsistent », déplore Franck Dhersin. Un constat qui est d’ailleurs largement partagé par les usagers et les associations de voyageurs sur les réseaux sociaux.

Suspension immédiate et jusqu’à nouvel ordre

« Encore un florilège de trains supprimés et de trains courts pour des causes de dernière minute, en plus des grèves… », regrettait, ce mercredi matin, l’Union des voyageurs du Nord. « La conséquence de tout cela est que nous sommes de plus en plus nombreux à prendre la voiture…. Il n’y a aucune fiabilité dans le système de transports en commune », affirme Guillaume sur Twitter.

« La région des Hauts-de-France prend la décision de suspendre les paiements dus à l’exploitant SNCF, avec effet immédiat », a déclaré le VP aux transports. Cette fois, par d’ultimatum donc, et Franck Dhersin n’entend réouvrir les vannes que lorsque sera rétablie « la qualité de service ». Contactée par 20 Minutes, la SNCF n’a pas encore donné suite.