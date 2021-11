« Je savais que ma conscience allait finir par me trahir, que j’allais tout avouer, soit à ma femme, soit aux policiers. Je voulais que leur fille ait une sépulture. » Dès le début de son procès, David R. a tout avoué. L'homme comparaît pour le viol et le meurtre d'Angélique Six, 13 ans, le 25 avril 2018, à Wambrechies (Nord).

Baskets blanches, pull noir, le crâne dégarni, l’accusé a craqué dès le début d’audience, en sanglotant dans son box. A la première question de la présidente Sylve Karas, il a raconté le calvaire qu’a subi Angélique. L’atmosphère pesante s’installe dans la salle d’audience et ne la quittera plus.

« Une excitation soudaine »

« J’ai eu une excitation soudaine pour Angélique. J’ai rusé pour l’emmener chez moi. J’ai touché ses parties intimes. Elle a retiré ma main en disant que ça faisait mal. J’ai arrêté et j’ai paniqué. Je l’ai étranglée avec son pantalon. Je suis parti au hasard avec son corps dans une valise. A mon retour, j’ai vomi tout ce que j’ai pu vomir. Je revoyais la scène de crime. J’ai écrit une lettre à ma femme et mes enfants pour expliquer ce que j’avais fait. »

Les faits sont clairs. Horriblement clairs. Dans cette audience, c’est surtout la personnalité de l’accusé qui apparaît floue. Qui est donc David R., présenté comme un père et un époux aimant ? Les premiers contours ont été posés par l’enquêtrice de personnalité. Une jeunesse jalonnée de vols et de mensonges, un passage à l’armée où son contrat est suspendu pour inaptitude, puis un mariage qualifié de « relation fusionnelle ».

Une enfance heureuse ?

Il en ressort une personnalité discrète. « Un sale gosse pour sa belle-mère, glisse l’enquêtrice. Un enfant renfermé qui fait ses coups en douce. » Pour le père, invité à la barre comme témoin, David R. « n’a manqué de rien », mais il avoue ne pas « avoir été câlin » avec son fils. Ce dernier assure avoir été puni à coups de ceinture. Le père nie.

« Il affirme avoir manqué d’affection, souligne l’enquêtrice. Il dit qu’il volait pour se faire remarquer. » Le parcours de l’enfant n’a rien d’un fleuve tranquille. A 2 ans et demi, il est abandonné par sa mère « qui ne veut plus le revoir », puis recueilli par son père et sa belle-mère. « A 7 ans, il s’est senti rejeté après l’arrivée de sa demi-sœur, Vanessa », ajoute l’enquêtrice. A la même époque, David R. assure avoir subi des attouchements de la part de la filleule de sa belle-mère. « Un mensonge », selon la famille. « Peut-on dire qu’il a connu une enfance heureuse ? », demande la juge. « Non, répond l’enquêtrice. Même s’il n’a manqué de rien, matériellement. »

Confrontation avec la famille

Sa demi-sœur, elle, lui en veut. « Il avait une famille, des enfants. Mon père et ma mère ont fait beaucoup de choses pour lui. Il n’a pas su contrôler ses pulsions. Je pense qu’il n’y arrivera jamais. Il doit finir sa vie en prison », souligne Vanessa, en fondant en sanglots. Lorsqu’elle a appris la mort d’Angélique dans les médias, elle a eu un choc. « Elle ressemblait à ma fille », avoue-t-elle.

Double visage ? Manipulateur ? David R. n’a pas pu résister à la confrontation avec son père, dont il a évoqué « l’éducation stricte » lors des interrogatoires. « Il a fait des conneries. Je n’ai rien d’autre à dire. Tuer une petite fille, ça ne passe pas », assène, d’emblée, le père, à la barre. Réplique immédiate de David R., en pleurs : « Désolé d’avoir sali ton nom, papa ! ». Et le dialogue de s’engager. « Est-ce qu’elle n’avait pas le droit de vivre ? », lui demande son père. « Si. Je suis un monstre. »