Le 31 octobre dernier, deux habitantes de Ronchin, près de Lille, dans le Nord, ont initié un impressionnant élan de solidarité après avoir découvert la situation de dénuement extrême dans laquelle vivait Yvette, une voisine octogénaire. Sans attendre rien en retour, Maïté et son amie Elise sont parvenues à mobiliser les bonnes volontés pour améliorer le quotidien de la « petite dame ». Une bonne action stoppée net pour des raisons qui échappent encore aux deux jeunes femmes.

L’histoire a commencé le soir d’Halloween, alors que Maïté et Elise accompagnaient leurs enfants de porte en porte pour récolter des bonbons ou jeter des sorts. Quand la petite troupe s’est présentée au domicile d’Yvette pour gratter des friandises, les mamans ont rapidement remarqué que quelque chose n’allait pas. Un « quelque chose » qui leur a trotté dans la tête toute la soirée, au point qu’elles ont décidé de retourner voir la vieille dame le soir même. « Ce que l’on a pu voir et ce que l’on a entendu à son sujet nous a choquées », se souvient encore Maïté.

« Elle nous appelait ses ''petits anges'' »

Les deux amies lui ont apporté un plat chaud, et Yvette les a invitées à entrer. « Nous avons longuement discuté, elle nous a raconté son histoire qui était très émouvante. Nous avons aussi pu constater le dénuement dans lequel elle vivait seule », poursuit la mère de famille. Selon elle, l’habitation est dans un état de délabrement extrême : porte d’entrée branlante, fenêtres absentes ou qui ne ferment plus, électricité, plomberie, trous dans le toit… « On est sur de la grosse insalubrité mais pas dans le péril », confirme à 20 Minutes la mairie de Ronchin.

Maïté et Emilie ont raconté tout cela dans un post publié sur leurs pages Facebook respectives. Assez vite, elles ont reçu des propositions pour venir en aide à Yvette. « Un salon de coiffure voulait lui offrir une prestation, un traiteur s’est engagé à lui apporter un repas de Noël, un vétérinaire a proposé de s’occuper de ses chiens », détaille Maïté. Elles sont aussi passées plusieurs fois pour tenter de débroussailler le jardin. « Elle nous appelait ses ''petits anges'' », ajoute la mère de famille.

La mairie a « pris le relais »

Le conte de fées s’est arrêté brusquement il y a quelques jours. « On nous a menacées d’aller en justice en nous accusant de choses horribles », confie Maïté. Depuis, la porte d’Yvette est close à ses anges gardiens sans que personne ne sache vraiment pourquoi. La mairie de Ronchin affirme avoir « pris le relais » pour aider Yvette. « C’est un cas assez complexe que nous suivons depuis 2019 avec les services sociaux et les services de l’habitat », explique-t-on au cabinet du maire. Une première réunion a d’ailleurs eu lieu ce lundi pour évoquer le dossier Yvette. « On doit faire avec elle le point sur les aides sociales auxquelles elle peut prétendre. Il s’agit aussi de déterminer le montant des travaux et de trouver les subventions pour les réaliser », poursuit la mairie.

En effet, la ville ne peut financer la rénovation d’un logement privé, si démuni soit le propriétaire. « On va l’accompagner dans toutes les demandes d’aides, mais le solde devra être payé par cette dame », insiste-t-on au cabinet du maire. Entre les démarches administratives et la fin du chantier, le délai peut aller « jusqu’à un an ».