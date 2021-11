De nouvelles mesures sanitaires vont s’appliquer dans le Nord. Le préfet a décidé, samedi, de renforcer les conditions d’entrée sur le territoire français depuis la Belgique afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

Les personnes en provenance de ce pays, sauf les enfants de moins de 12 ans, doivent désormais être vaccinées ou présenter un test PCR ou antigénique négatif, réalisé moins de 24 heures avant le passage de la frontière.

Jauge supprimée dans les salles de concert et discothèques

Cette obligation « ne concerne pas les déplacements des professionnels du transport routier dans l’exercice de leur activité » a précisé le préfet. Ni d’ailleurs les déplacements des frontaliers dans un périmètre de 30 km autour de leur résidence ou pour des motifs d’urgence.

Plus de 50.000 nouveaux cas positifs ont été recensés en Belgique sur la dernière semaine.

En revanche, le préfet du Nord lâche du lest concernant les lieux recevant du public. Ainsi, salles de concerts et spectacles accueillant un public debout, ainsi que les salles de danse et les discothèques voient leur capacité d’accueil ouverte. La jauge des 75 % est supprimée, mais les gestes barrières doivent encore s’appliquer.