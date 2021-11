Expliquer sans moraliser. C’est un terrible constat que les travailleurs sociaux de la Maison d’enfants, à Douai, dans le Nord, ont établi à force de voir passer dans leurs murs des dizaines de jeunes issus de « foyers défaillants ». Dans leur vie sexuelle et affective, ces enfants ont tendance à reproduire les schémas familiaux qu’ils ont pour seule référence, les conduisant à adopter des comportements inappropriés, voire bien pire. C’est pour tenter d’éviter cela, en reprenant les bases de l’éducation sexuelle, que l’application mobile Numéricorps a été développée.

La Maison d’enfants est une structure d’accueil de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) de Douai qui héberge jusqu’à 50 jeunes, de 3 à 18 ans. Placés ici par la justice, ils viennent de familles du bassin minier, défavorisées, dans lesquelles l’éducation et la prévention santé sont, au mieux, reléguées au second plan. Beaucoup ont aussi subi ou assisté à des comportements sexuels inappropriés, voire répréhensibles. « On parle de grossesses précoces et non désirées, d’abus sexuels. De plus en plus d’enfants jeunes qui ont subi des attouchements en viennent à considérer cela comme la normalité », déplore Delphine Wattelle, la directrice de la Maison d’enfants.

Des extraterrestres qui explorent le corps humain

Déjà, en 2014, la structure avait rédigé un référentiel permettant aux professionnels de l’ASE de répondre à la plupart des problématiques liées à la vie sexuelle et affective des enfants. « L’outil numérique nous permet d’aller plus loin. Les enfants sont acteurs de leur apprentissage en utilisant cette application », poursuit la directrice. Développé avec l’entreprise nordiste Audace digital learning, Numéricorps se présente donc sous la forme d’une application intuitive et ludique. « Le fil rouge, c’est l’histoire en fond d’extraterrestres qui arrivent sur terre pour découvrir le corps humain », explique Dominique Coelen, directrice générale d’Audace.

Le menu comporte plusieurs catégories sur l’anatomie, les infections sexuellement transmissibles, les rapports sexuels, la grossesse… « On n’interdit rien, on ne moralise pas. On explique le côté médical et ce sera ensuite à l’enfant de faire son choix plus tard », insiste Stéphanie Hollande, infirmière à la Maison d’enfants. L’appli décrit le processus de la reproduction, l’importance du consentement mais ne s’étend pas sur les pratiques sexuelles. « Pour les grossesses précoces aussi, grâce à Numéricorps l’enfant apprend que s’il est possible d’avoir un bébé à 16 ans, cela peut aussi être dangereux pour le corps de la femme », ajoute-t-elle.

Une question « trop souvent taboue »

Si les enfants, dès 11 ans, peuvent naviguer seuls dans l’application, il y a toujours une séance en petits groupes avec un professionnel ensuite. « Il s’agit de répondre à leurs nombreuses questions ou aborder des thèmes, comme le plaisir, qui ne sont pas dans l’application », reconnaît l’infirmière. La présence d’un psychologue est parfois indispensable. « En parcourant l’application, l’enfant peut découvrir qu’il a été victime de pratiques anormales et cela peut réveiller un traumatisme », assure Stéphanie Hollande.

L’utilisation de Numéricorps va être étendue à d’autres Maisons d’enfants mais ne sera pas disponible, du moins pour l’instant, pour le grand public. « Ce serait pourtant un bon outil pour évoquer l’éducation sexuelle dans le cercle familial où la question est encore trop souvent taboue », avance Delphine Wattelle.