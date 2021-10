Retour à la case départ ? Le tribunal administratif de Lille a annulé, ce jeudi, le projet de nouveau quartier Saint-Sauveur, souhaité par la maire de Lille depuis près de dix ans. Les juges ont relevé des vices de procédure dans les démarches communes de la ville de Lille et de la métropole de Lille (Mel).

Le projet était suspendu depuis trois ans par un référé du même tribunal administratif, faisant suite à un recours de deux associations réfractaires. Il manquait notamment une étude sur la qualité de l’air lors de l’enquête publique. Situé non loin du périphérique, le secteur est déjà soumis à une pollution atmosphérique endémique.

« Inexactitudes et insuffisances »

Cette décision marque-t-elle la fin du projet d’aménagement d’une friche ferroviaire de 23 hectares (46 terrains de football) avec des logements, des bureaux, des commerces, un parc de 3,4 hectares et une piscine olympique ? Ou va-t-elle simplement le retarder ? Contactées, la ville et la métropole de Lille n’ont pas encore donné suite.

Les juges se fondent sur « les inexactitudes et insuffisances entachant l’étude d’impact ». La Métropole de Lille avait tenté d’y remédier en organisant une seconde enquête publique dite complémentaire. Tout faux. Le tribunal a estimé qu’elle ne pouvait pas régulariser la première.

« La Mel aurait dû d’organiser une nouvelle enquête publique de droit commun, et pas seulement une enquête complémentaire, et prendre, à l’issue de celle-ci, une nouvelle décision déclarant le projet d’intérêt général », explique le tribunal, dans un communiqué. Résultat, la Mel et la ville doivent revoir leur copie.

« Le manque de sérieux de la ville »

Les deux associations, qui dénoncent ce projet d’urbanisme, crie victoire. « Et si la ville et la métropole persistent, nous continuerons à nous battre », insistent-elles, annonçant déjà leur contre-projet : la création d’une coopérative agricole et culturelle. « Le projet doit être abandonné, renchérit leur avocate, Me Muriel Ruef. Du moment que l’étude d’impact est jugée insuffisante, on ne peut pas savoir si l’intérêt général existe ou pas ».

« Cette décision – qui intervient symboliquement en cette Journée nationale de la qualité de l’air – sanctionne le manque de sérieux de la ville dans la prise en compte de la santé de ses habitants. L’impact a été délibérément minimisé », ajoute Lise Daleux, pour le groupe écologiste, aujourd’hui dans l’opposition municipale.

Néanmoins, les juges confirment le caractère d’intérêt général du projet « au regard des enjeux environnementaux, en s’appuyant notamment sur les conclusions du commissaire enquêteur qui a émis à deux reprises un avis favorable sur ce projet », lors des enquêtes publiques.

Ce qui a fait dire à la maire (PS), Martine Aubry, dans sa conférence de rentrée, début octobre, qu’il ne s’agissait que de « problèmes de procédure ». « On va y répondre, mais ce n’est pas le fond du débat », avait-elle affirmé.