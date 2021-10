Burger, ramen, bo bun ou poulet braisé. Ce week-end, pas besoin de se creuser la tête à Lille pour savoir où aller. Pour la première fois, un festival consacré à la street-food se déroule dans la capitale des Flandres. De jeudi à dimanche, pas moins de quinze stands différents salés ou sucrés vont prendre place sur le site d' Euratechnologies pour une grande fête de la bouffe de rue.

« L’idée c’est de mettre la lumière sur la street food qui n’a pas spontanément une bonne image. Mais quand elle est faite par des chefs locaux, c’est un vrai moment de convivialité. On est très heureux de proposer cette programmation. Ce sont des retrouvailles, de la qualité et le plaisir d’être ensemble », se réjouit d’emblée François Navarro, directeur général d’Hello Lille, l’agence d’attractivité de la métropole lilloise et organisatrice de ce festival.

Faire de Lille la capitale française de la street-food

Car l’enjeu de ce street food festival est bien de s’ancrer chaque année dans le calendrier événementiel lillois et de rayonner partout en France comme le fait déjà le street food festival lancé il y a cinq ans à Lyon. « On veut s’installer comme le rendez-vous incontournable et positionner Lille comme la capitale française de la street-food en complément de la gastronomie locale », reconnaît François Navarro.

Et pour prouver que street-food et gastronomie peuvent être complémentaires, des grands chefs lillois viendront cuisine ce week-end au festival à l’image de Thibault Gamba chef du restaurant lillois étoilé Le Clarance. Pour ceux qui ont déjà la bave aux lèvres en pensant à l’offre de street-food réunie au même endroit, sachez que l’entrée du festival est gratuite et que le site d’Euratechnologies n’a pas été choisi au hasard. « On a fait le choix d’être dans le quartier des Bois Blanc car c’est un éco quartier. Et puis, ça peut drainer des flux dans un endroit qui n’est pas naturellement touristique. On croit beaucoup en ce lieu », conclut le directeur d’Hello Lille qui espère que cette première édition sera une réussite.