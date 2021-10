Il y a encore peu de temps, il ne fallait pas être pressé pour faire débarrasser ses encombrants lorsque l’on habitait la Métropole européenne de Lille (MEL). Depuis le passage d’un système de ramassage lors de tournées périodiques à un système de rendez-vous, le délai moyen était de trois semaines. Avec l’arrivée d’un nouveau prestataire, Nicollin, la MEL promet des rendez-vous plus rapides.

L’appel à candidature pour obtenir le marché de la collecte des encombrants de la MEL avait été lancé, fin juillet. Un marché divisé en lots mais dont la valeur totale avait été estimée à 35 millions d’euros. Et pour obtenir celui du ramassage pour les particuliers, le cahier des charges précisait clairement que les candidats devaient présenter une « optimisation du délai d’intervention pour les rendez-vous ».

Délais réduits et autres facilités

La proposition de l’entreprise Nicollin assurant une réduction des délais de trois semaines à six jours ouvrés lui a permis de remporter la donne sur la partie du marché concernant les particuliers. Depuis le 1er octobre, ces derniers peuvent désormais contacter directement Nicollin, par téléphone ou Internet, en étant assurés de voir leurs encombrants enlevés une semaine plus tard. La MEL précise que, pour les particuliers, ce délai peut même être réduit à 24 heures ou 48 heures « lorsqu’il s’agit de situations exceptionnelles ». Les prestations pour les bailleurs et les syndics de copropriété seront toujours effectuées pas Esterra.

A noter aussi deux autres nouveautés. Les habitants de la métropole ne sont plus tenus d’être présents lors du ramassage et le poids maximum des objets confiés aux agents passe de 50 à 75 kg Pour le reste, l’option passage en déchetterie est toujours possible à condition d’être détenteur du Pass déchetteries.