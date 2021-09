Le Lille Université Club (LUC) célèbre ses 100 ans en grande pompe. Le 3e plus grand club omnisports de France veut montrer qu’il compte encore dans le paysage sportif de la métropole. Pour lancer les festivités, qui vont durer toute l’année, une journée d’animation est organisée, samedi, de 10 heures à 18 heures, sur la place de la République, à Lille.

L’occasion de découvrir les 30 sections et activités sportives, notamment celles qui évoluent en élite : le water-polo dont l’équipe féminine domine la France depuis quelques années (sept titres), le handibasket, le badminton ou encore le hockey-sur-gazon.

Vers une structure professionnelle ?

Un succès qui pose aujourd’hui la question d’une possible mutation. « Nous sommes avant tout un club universitaire et le nombre croissant d’étudiants réduit la disponibilté de nos créneaux pour le grand public. De plus, il faut jongler entre le sport pour tous et l’élite », explique Sandrine Lemeiter, directrice générale du LUC. Avec pas moins de 8.500 adhérents, la gestion est compliquée.

« La professionnalisation de certaines sections coûte cher et ne doit pas mettre en danger la vie du club tout entier », précise Sandrine Lemeiter. Le LUC avait dû se séparer de la section rugby, il y a une vingtaine d’années. « On ne pouvait plus suivre », avoue-t-elle. Le projet de création d’une structure professionnelle est donc sur la table.

Un âge d’or à partir des années 1960

Une étape supplémentaire dans la vie de ce club, fondé en 1921 par des étudiants en tant qu’association. « C’est l’ouverture au grand public, dans les années 1960 qui a permis au club de connaître un âge d’or jusqu’en 2000. On comptait plus de 10.000 adhérents à cette époque », glisse la directrice.

Pour clore cette année du centenaire, le LUC organisera en juin 2022, la 2e édition du Lille corporate challenge, des rencontres sportives inter-entreprises.