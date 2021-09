Une noyade au large de la plage de Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Ce dimanche après-midi, les secours ont été alertés pour venir en aide à trois baigneurs qui se trouvaient en difficulté dans la mer, a-t-on appris auprès du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez.

Deux baigneurs sauvés

Il a fallu l’intervention des pompiers à bord d’un bateau pneumatique semi-rigide et d’un nageur, qui s’était jeté à l’eau depuis la plage, pour récupérer sains et saufs deux des baigneurs, un homme et une femme d’une vingtaine d’années. Hélas, la troisième personne, un jeune homme de 22 ans, était manquante.

Elle n'a été localisée que quelques minutes plus tard par l’hélicoptère de secours. « Malgré les soins apportés par les services de secours, le nageur sera malheureusement déclaré décédé après avoir été pris en charge », annonce le Cross, dans un communiqué. Il était originaire du Valenciennois, selon La Voix du Nord.