Ce devait être un hommage. Ce sera la première exposition posthume consacrée à Jean-Paul Belmondo, décédé ce lundi. Samedi, le Palais Rihour de Lille* va faire revivre en images et en souvenirs le visage de l’acteur français. Prévue de longue date, cette expo, présentée en prélude de la 4e édition du festival CineComedies, aura une saveur particulière.

« J’ai appris la nouvelle hier, alors que j’étais sur la route pour venir à Lille présenter le festival, raconte Jérémie Imbert, un des deux organisateurs de CineComedies. Je savais qu’il était très malade depuis le début d’année, mais forcément, ça m’a fait un choc. »

Pierre Richard et Jean-Paul Belmondo

Car entre Jean-Paul Belmondo et le festival lillois, l’histoire s’écrit en pointillé depuis 2018, date de la première édition. Chaque année, fin septembre, CineComedies fait découvrir ou redécouvrir les œuvres comiques du cinéma français sur grand écran, l’espace d’un long week-end.

« Notre premier parrain était Pierre Richard, et nous souhaitions que le deuxième soit Jean-Paul Belmondo. Car, pour nous, ce sont les deux plus grands acteurs de comédie encore vivants », assure Jérémie Imbert. Ainsi, en janvier 2019, le responsable du festival invite les deux comédiens à déjeuner dans un restaurant parisien.

« L’idée était de passer la main. C’était une belle rencontre car les deux hommes n’avaient jamais eu l’occasion de discuter ensemble, se souvient-il. Après ce repas, ils ont gardé contacts, mais Jean-Paul Belmondo a décliné la proposition de devenir parrain, à cause de son état de santé. »

Photos et objets de tournage

Qu’importe, Jérémie Imbert et son associé, Yann Marchet, ne vont pas abandonner l’idée d’un hommage. « L’exposition aurait pu être mise sur pied l’an dernier, mais les 50 ans de la mort de Bourvil s'imposaient », souligne Yann Marchet.

Voilà donc près de deux ans que les deux hommes rassemblent photos et objets de tournage auprès de plusieurs collectionneurs. Du nez de Cyrano à la perruque de clown de Hold-up, quelques accessoires et costumes viennent enrichir cette exposition où on pourra aussi retrouver quelques extraits d’émissions, grâce à l’Institut national de l’audiovisuel (INA).

Benoît Delépine et Gustave de Kervern, invités d'honneur

L’hommage ne s’arrêtera pas là. Le festival CineComedies, qui aura lieu du 29 septembre au 3 octobre, programme aussi trois films (Un singe en hiver, Les tribulations d’un Chinois en Chine et Le Cerveau) et un débat autour du documentaire Belmondo, l’influenceur.

Autant d’événements qui ne doivent pas éclipser les autres temps forts de ce festival : des avant-premières, une rétrospective des invités d’honneur Benoît Delépine et Gustave de Kervern, un hommage à Robert Dhéry et un patchwork de comédies québécoises. Quasiment tout est gratuit et les réservations sont ouvertes sur le site du festival.

* Du 11 septembre au 10 octobre ; de 10 h à 18 h. Entrée libre.